Biblioteca civica di Bassano: “Tesori svelati. L’invenzione perfetta. Dal manoscritto al libro a stampa”

Ritornano nella Biblioteca civica di Bassano del Grappa gli incontri dedicati alla valorizzazione dell’ingente patrimonio storico custodito nei depositi dell’istituto culturale cittadino.

Dopo la rassegna dello scorso anno incentrata sulla storia della miniatura e sui preziosi codici miniati posseduti dalla biblioteca, quest’anno il percorso sarà incentrato sul libro a stampa ed in particolare sull’invenzione della stampa a caratteri mobili e su alcuni importanti stampatori che ne hanno segnato la storia.

“Un’occasione importante –

spiega il Sindaco Elena Pavan – per mostrare alla Città i tesori che la nostra Biblioteca custodisce e per avvicinare la cittadinanza alla conoscenza della storia della stampa, che ha segnato così profondamente lo sviluppo di Bassano grazie alla famiglia Remondini”.

Titolo della rassegna è “Tesori svelati. L’invenzione perfetta. Dal manoscritto al libro a stampa”: tre conferenze, due visite guidate e un percorso teorico-pratico sulla stampa a caratteri mobili e sull’incisione.

Si inizia giovedì 19 ottobre alle ore 17.30

in biblioteca con la conferenza introduttiva dal titolo “L’invenzione del libro: dal manoscritto alla stampa” che vedrà la partecipazione di Federica Formiga, professore di Storia dell’editoria e Storia del libro all’Università di Verona. A lei il compito di tracciare il contesto storico e illustrare le invenzioni tecniche che portarono all’impiego dei caratteri mobili inventati dal tipografo tedesco Johannes Gutenberg e al successivo diffondersi in tutta Europa della stampa moderna.

Giovedì 26 ottobre alle 17.30,

sempre in biblioteca, Mario Infelise, tra i massimi esperti italiani di storia del libro, grande studioso dei Remondini e docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, parlerà di “Aldo Manuzio: un editore a Venezia e l’Hypnerotomachia Poliphili”. Occasione per conoscere da vicino questo importante editore e umanista, tra i maggiori editori di ogni tempo, che a Venezia, a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, introdusse il carattere a stampa corsivo e il formato tascabile del libro, segnando, con le sue numerose innovazioni, la storia dell’editoria e promuovendo avanzamenti in tipografia insuperati fino ai nostri giorni. Infelise illustrerà anche uno dei capolavori tipografici di Manuzio, l’Hypnerotomachia Poliphili, stampata a Venezia nel 1499, di cui la Biblioteca di Bassano conserva l’esemplare che faceva parte della biblioteca personale di Antonio Canova.

Giovedì 9 novembre alle 17.30

in biblioteca Tiziana Plebani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dedicherà un incontro allo sviluppo della stampa a Venezia, che nel Cinquecento fu uno dei maggiori centri di produzione europei. “La stampa veneziana del primo Cinquecento: un mondo di saperi a disposizione dei lettori” il titolo del suo incontro.

Sabato 28 ottobre alle 16.30 e alle 17.30

vengono proposte due visite guidate ai depositi della biblioteca per vedere da vicino, in compagnia dei bibliotecari, i fondi antichi posseduti e le modalità di conservazione. La visita è per piccoli gruppi con prenotazione obbligatoria.

Infine,

nei giorni di sabato 28 ottobre, sabato 11 e 18 novembre, con orario 10-11.30 presso il Museo Remondini di Palazzo Sturm, è organizzato un percorso teorico-pratico che prevede nel primo incontro una lezione sulla stampa a caratteri mobili e sulle diverse tecniche di incisione, negli altri due appuntamenti dei laboratori finalizzati a realizzare una matrice con relativa riproduzione con torchio calcografico e una dimostrazione di stampa di una pagina a caratteri mobili. Il laboratorio è condotto da Flavio Reffo e dai bibliotecari. La prenotazione è obbligatoria.

TESORI SVELATI

L’invenzione perfetta. Dal manoscritto al libro a stampa

giovedì 19 ottobre 2023 ore 17.30 – Biblioteca

L’invenzione del libro: dal manoscritto alla stampa

Interviene Federica Formiga (Università di Verona)

giovedì 26 ottobre 2023 ore 17.30 – Biblioteca

Aldo Manuzio, un editore a Venezia e l’Hypnerotomachia Poliphili

Interviene Mario Infelise (Università Ca’ Foscari di Venezia)

sabato 28 ottobre 2023 ore 16.30 e 17.30 – Biblioteca

Tesori segreti: Visita guidata ai fondi antichi nei depositi della Biblioteca Civica

prenotazione obbligatoria

giovedì 9 novembre 2023 ore 17.30 – Biblioteca

La stampa veneziana del primo Cinquecento: un mondo di saperi a disposizione dei lettori

Interviene Tiziana Plebani (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Percorso teorico-pratico

sabato 28 ottobre ore 10.00-11.30

sabato 11 novembre ore 10.00-11.30

sabato 18 novembre ore 10.00-12.00

I tre incontri si svolgeranno al Museo Remondini, Palazzo Sturm.

Bassano del Grappa, 26 settembre 2023

Comune di Bassano del Grappa Servizi di Staff – Ufficio Stampa