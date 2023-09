Antiquaria 2023: alla Fiera di Padova torna a novembre la mostra-mercato

Un tocco di “antica novità” nell’edizione numero 39 di Antiquaria Padova 2023. Dal 4 al 12 novembre alla Fiera di Padova sarà sede di confronto tra alcuni dei più rappresentativi antiquari italiani.

A Padova,

naturale bacino della tradizione storica e artistica della Serenissima e importante crocevia commerciale per mobili antichi lungo le direttrici dell’Europa del nord e dell’est, questa mostra- mercato ha saputo imporsi nel panorama nazionale diventando luogo di incontro tanto per appassionati collezionisti, che qui trovano pezzi garantiti da affermati antiquari, quanto per un chi si affaccia per la prima volta su questo affascinante mondo.

Così nello stesso spazio convivono l’antiquariato di grande pregio e proposte decisamente più fruibili, in un’esposizione composta da manufatti artigianali e opere d’arte (quadri e sculture) che dal più lontano passato italiano ed europeo arrivano fino al Novecento. Percorso esperienziale dal Medioevo al Modernariato quindi, con un nuovo progetto che al padiglione 3 mostrerà antiche decorazioni di design e complementi d’arredo vintage per ambienti esterni come parchi, giardini ma anche verande, terrazze e piccoli angoli di verde.

Grazie ad espositori in arrivo da

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. In un raffinato allestimento Antiquaria Padova si presenta nei padiglioni 1 e 3 della Fiera con

antichi mobili,

pregiati dipinti e sculture,

porcellane,

arti decorative,

gioielli,

tappeti di pregiata manifattura,

editoria d’arte.

Da venerdì 10 a lunedì 13 novembre 2023

l’evento si svolgerà in concomitanza con ArtePadova, Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea che comprende Contemporary Art talent Show – sezione dedicata all’arte sotto i 5.000 euro. I visitatori avranno così l’opportunità di visitare in sei padiglioni con un unico titolo d’ingresso entrambe le manifestazioni organizzate dalla società padovana Nord Est Fair e sponsorizzate da Banca Mediolanum.

Per informazioni su orari e sulle diverse opzioni per i biglietti in prevendita, consultare www.antiquariapadova.com. Vernice ad invito venerdì 3 novembre alle ore 18.

www.antiquariapadova.com – https://www.facebook.com/padova.antiquaria – @antiquariapadova

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: NEF Nord Est Fair srl. Padova

carlotta@fierenef.com www.nordestfair.com

Ufficio stampa: Roberto Brumat mail@robertobrumat.it www.robertobrumat.it

Padova 26 settembre 2023

Roberto Brumat giornalista – copywriter

comunicazione – uffici stampa – documentari

www.robertobrumat.it