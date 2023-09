Vicenza: al via i test attitudinali di idoneità del concorso polizia locale

Concorso polizia locale, al via per 108 candidati i test per l’idoneità ginnico-sportiva

Sindaco Possamai: “Oltre ai sei nuovi agenti in arrivo grazie a questo bando contiamo di attingere dalla graduatoria e assumerne anche altri. Obiettivo: far tornare i vigili di quartiere”

Hanno preso il via questa mattina i test attitudinali di idoneità ginnico-sportiva del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di sei nuovi agenti della polizia locale. Le prove, in programma anche domani e mercoledì mattina, si svolgono al campo di atletica Perraro, in via Rosmini, dove si sono recati il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore al personale Matteo Tosetto con il comandante della polizia locale Massimo Parolin.

108 i candidati alle prove

Sono 108 i candidati, con meno di 35 anni, sottoposti ai test attitudinali di idoneità ginnico-sportiva. Le prove prevedono una corsa piana di 1.000 metri nel tempo massimo di 5’00’’ per gli uomini e 5’ 30’’ per le donne e piegamenti sulle braccia a terra continuativi, 15 per gli uomini e 7 per le donne.

Il sindaco Giacomo Possamai

“Potenziare il personale della polizia locale era uno dei primi impegni che ci eravamo presi – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai -. Oltre ai sei nuovi agenti che verranno selezionati con questo bando, stiamo cercando le risorse per poter assumerne anche altri. L’obiettivo infatti è dare una risposta al bisogno di sicurezza dei vicentini. Grazie a questi nuovi innesti sarà finalmente possibile far tornare i vigili di quartiere che da tanti anni mancano in città”.

L’assessore al personale Matteo Tosetto

“Rispetto all’originaria previsione contenuta nel Piao 2023 – 2025 approvato dalla precedente amministrazione – ha continuato l’assessore al personale Matteo Tosetto – abbiamo deciso di aumentare da due a sei il numero di posti a tempo indeterminato per agenti della polizia locale. Stiamo inoltre cercando le risorse per incrementare ulteriormente il numero di agenti da assumere attingendo dalla graduatoria di questo concorso. L’obiettivo infatti è quello di trovare al più presto la copertura finanziaria in modo tale da poter far partecipare tutti i nuovi assunti al corso di addestramento previsto entro la fine dell’anno”.

Chi supererà i test attitudinali verrà ammesso al corso della durata di 40 ore in materia di diritto penale, costituzionale e amministrativo, ordinamento degli locali, codice della strada e legislazione edilizia, ambientale, annonaria, pubblici esercizi e polizia urbana. Al termine, i candidati che avranno raggiunto la percentuale di frequenza richiesta dal bando, saranno ammessi a sostenere le prove d’esame.

Sono state 306 le domande presentate per il concorso bandito il 23 giugno e aperto fino al 24 luglio. 286 sono stati i candidati ammessi. Dei 286 alla prova preselettiva si sono presentati in 108.

Vicenza, 25 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa