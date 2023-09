Thiene: al via una nuova edizione del corso di autodifesa

La Scuola di Formazione Nazionale Krav Maga Vicenza Usacli con il patrocinio del Comune di Thiene (VI) propone una nuova edizione di autodifesa con il Corso Anti Aggressione e Anti bullismo per ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni.

Spiega Marina Maino, assessora allo Sport e al Tempo Libero:

«L’obiettivo dell’iniziativa, che continua un percorso già avviato e consolidato a Thiene, è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti psicologici e la conoscenza delle tecniche idonee a gestire situazioni di criticità. Oggi è importante saper riconoscere eventuali situazioni di pericolo e affrontarle in modo intelligente, gestendo le proprie emozioni. Gli allievi studieranno le tecniche di difesa da aggressioni di vario tipo. Unitamente a una preparazione sul piano psicologico, al fine di poter essere in grado di gestire in maniera efficace “il momento critico” qualora si presentasse, aumentando il livello di autostima. Ringrazio Roberto Catania che con professionalità offre alla cittadinanza questa utile iniziativa».

Roberto Catania, ex operatore della Polizia di Stato per quarant’anni, è Maestro Internazionale 6 dan di Krav Maga e Vice Direttore Tecnico Nazionale del Settore Krav Maga Usacli.

Info corso autodifesa

Il corso inizia mercoledì 27 settembre 2023 dalle 17.30 alle 18.30 nella palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Francesco Bassani”. Sita in via IV Novembre n. 25 a Thiene. Le prime due lezioni sono gratuite.

Per info e prenotazioni è possibile visitare il sito www.kravmagavicenza.org o contattare il referente del Progetto al n. tel. 351 8687883 o l’Ufficio Sport del Comune di Thiene al n. tel 0445-804742.

Thiene, 25 settembre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa