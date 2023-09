Star Wars: il grande ritorno a Vicenza della mostra

Ritorna a Vicenza la più longeva mostra dedicata a Star Wars Il Centro Commerciale Palladio di Vicenza inaugura, il 7 Ottobre, un’intera area dedicata di 140 mq.

E’ questa l’iniziativa

di NEXT COSPLAY, associazione veneziana composta da appassionati della saga stellare, che propone la mostra STAR WARS THE LAST BRICK (questo è il suo nome) usufruibile gratuitamente al pubblico fino al 22 Ottobre.

Molti sono i contenuti all’interno dell’esposizione:

totem con tutte le locandine in formato gigante dei film e delle serie tv;

schermi lcd con curiosità del mondo Star Wars;

un’area dedicata alle famose spade laser degli jedi

una con alcuni esempi di maschere in lattice dal volto alieno.

Le gigantografie di tutti i personaggi del lato chiaro e del lato oscuro della Forza, e l’area più visitata, con le teche in vetro con all’interno le astronavi in mattoncini Lego composte da oltre 50.000 mattoncini, e molti altri elementi scenografici. Un viaggio attraverso la saga stellare adatta a chi si approccia per la prima volta a Star Wars. Ma anche molto interessante per gli appassionati più accaniti.

Proprio Sabato 7, una serie di figuranti in abiti stellari saranno a disposizione del pubblico per selfi e foto nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18,30.

Grazie alla collaborazione con il gruppo STAR WARS UNIVERSE COSPLAY di Rovigo.

Per l’occasione ci sarà un gadget gratuito

per tutti i presenti: una foto ricordo fatta davanti al Green Screen assieme ai personaggi Star Wars, stampabile al momento con uno dei 40 fondali a tema stellare.

Le storie della Galassia Lontana Lontana che ha appassionato 3 generazioni continuerà a conquistare nuovo pubblico. Grazie anche a iniziative proprio come queste, totalmente gratuite e realizzate da soci che mettono in gioco le proprie memorabilie.

“Per NEXT COSPLAY è la 21° esposizione sul territorio nazionale dopo aver toccato 6 regioni diverse, coinvolgendo appassionati da tutta Italia – spiega Daniele Cellini presidente della NEXT – e sono proprio le passioni che ci rendono vivi, arrivando ad oltre 20 date espositive grazie ai soci che si mettono in gioco prestando i propri set Lego® e le proprie memorabilie a disposizione di un pubblico sempre più vasto.”

L’evento è in collaborazione con Studiomusic Show e non è un evento ufficiale Disney o Lego.

Per informazioni www.associazionenext.it o su Facebook @StarWarsTheLastBrick

Fonte Daniele Cellini

“Associazione N.EX.T.”

Email: nextassociazione@gmail.com

Site: www.associazionenext.it