Marano Vicentino: presentazione libro per bambini “L’ombra e la gatta”

Sabato 30 settembre, alle 17.00, la presentazione del libro illustrato a cura di Folà in biblioteca a Marano Vicentino (VI)

Una produzione indipendente, dedicata all’infanzia e sostenuta dal Comune

Sarà presentato sabato 30 settembre, alle 17.00 in biblioteca civica, il libro illustrato per bambini e bambine “L’ombra e la gatta”, da un’idea dell’associazione Folà, laboratorio di arte e stampa, con il Comune di Marano Vicentino.

Una storia semplice e illustrata

Si tratta di una storia semplice e illustrata, per parlare delle soglie del mondo, scritta da Davide Dal Pra e illustrata da Roberto Zanini. Artisti che fanno parte di Folà. Così gli autori presentano l’albo: “Di notte, la gatta, sta tranquilla sulla soglia della casa, quando d’improvviso un’ombra entra e vola di qua e di là creando subbuglio. Vuole acchiapparla, ma l’ombra sfugge. Così la gatta la insegue attraversando la finestra, fuori, fino al divenire del giorno”.

Sabato 30 settembre, la presentazione del libro sarà preceduta, alle 16.30, e seguita, alle 17.30, da uno spettacolo d’ombre.

Il tema della storia

Il tema della soglia “rappresenta l’intrinseca ambiguità, il luogo del confine e del limite”, continuano. “Allude al passaggio, aprendo nuove vie e invitando a percorrerle. È luogo di cesura tra interno ed esterno e insieme punto d’accesso e di fuga. Indica un confine permeabile in cui il limite e la finitezza non determinano un confinamento rigido, ma rappresentano, invece, la via verso un orizzonte sconfinato. Solo attraverso la finitezza è possibile scorgere il dischiudersi della trascendenza oltre la soglia. La duplicità e la natura simbolica di questo luogo paradossale che unisce ciò che separa non è sintesi tra i due spazi, ma apertura che pone in comunicazione ambiti altrimenti scissi. La soglia, sempre aperta anche quando serrata, è lo spazio utopico in cui è oggi possibile ripensare ai confini, alle definizioni e ai limiti, tanto problematici nel mondo attuale”, concludono Dal Pra e Zanini.

Il commento del Sindaco, Marco Guzzonato

“Ci interessa da sempre sostenere come Comune iniziative di tipo culturale che nascono dal basso, da piccole realtà indipendenti. L’obiettivo, tra gli altri, è mantenere la vitalità del nostro territorio in ambito culturale”, afferma il Sindaco, Marco Guzzonato. “In questo caso abbiamo reso possibile, assieme a Folà, la nascita di un prodotto dedicato all’infanzia, un albo illustrato che siamo certi incontrerà l’interesse e il gusto di tante persone e non solo dei più piccoli”.

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)