Il mio museo: i bassanesi si raccontano nei canali social

Dal 27 ottobre il Museo Civico di Bassano del Grappa si mostrerà al pubblico in una veste del tutto rinnovata. Il nuovo allestimento è l’esito di un processo di ammodernamento museografico che, a distanza di trent’anni dall’ultimo significativo riallestimento, valorizzerà le oltre 250 opere d’arte in un percorso espositivo ricco di novità e sorprese, che regalerà un’emozionante esperienza di visita.

Per accompagnare i giorni che ci separano dalla presentazione al pubblico del nuovo Museo Civico, l’amministrazione ha deciso di chiedere ad alcuni cittadini di raccontare “il proprio Museo” condividendo ricordi ed emozioni legate al nostro importante istituto culturale.

“Con questa iniziativa – spiega il sindaco, Elena Pavan – accompagneremo quotidianamente chi segue i canali social della città durante l’avvicinamento al giorno della riapertura del nostro museo, che si ripresenterà al pubblico in una veste del tutto nuova. Abbiamo chiamato a raccolta esponenti del mondo culturale, amministrativo, economico, editoriale e associativo, che hanno un legame particolare con la nostra città e con il suo museo, per vivere insieme a loro questo momento di attesa, e per raccogliere i momenti di un passato nostalgico prima di alzare il sipario sul presente e sul futuro del nostro Museo”.

I racconti dei cittadini bassanesi saranno condivisi attraverso le pagine Facebook e Instagram della Città di Bassano del Grappa con una serie di brevi filmati, trasmessi ogni giorno, a partire da oggi, con il video inaugurale del primo cittadino.

Bassano del Grappa, 20 settembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa