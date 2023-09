Camera di Commercio di Vicenza: 100 mila euro per la filiera del turismo

Dal 5 ottobre sarà possibile presentare la domanda per partecipare all’edizione 2023 del bando di contributi della Camera di Commercio di Vicenza

Per il miglioramento delle attività turistiche.

Giovedì 28 settembre il webinar informativo per le aziende interessate

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza a sostegno delle imprese della filiera del turismo: anche per il 2023, infatti, l’Ente Camerale berico ha messo a punto uno specifico bando di contributi con una dotazione complessiva di 100 mila euro.

Cos’è previsto

Più in dettaglio, è previsto un contributo di 1.500 euro per spese minime di 3.000 euro sostenute dalla data di pubblicazione della graduatoria fino al 30 marzo 2024. Inoltre ulteriori 200 euro saranno attribuiti alle imprese in possesso del rating di legalità e altrettanti a quelle con certificazione di parità di genere.

Finalità del bando

Il bando ha la finalità di sostenere singole azioni volte a rafforzare la qualità delle strutture della filiera turistica, attraverso l’ammodernamento delle strutture e l’orientamento verso i temi della sostenibilità ambientale, del turismo accessibile, del turismo digitale per diffondere tra le imprese della filiera la consapevolezza di operare nell’ecosistema delle destinazioni turistiche.

Possono beneficiare del contributo alberghi o altre strutture con alloggi per vacanze e soggiorni brevi, aree di campeggio e imprese della ristorazione con servizio di somministrazione (anche connesse ad aziende agricole).

Molto ampia la categoria di investimenti per le quali è possibile accedere al contributo camerale: l’acquisto di arredi, paraventi, tende, ma anche sistemi di illuminazione, e ancora colonnine e stazioni di ricarica per e-bike e per auto elettriche, sistemi per la gestione dei consumi energetici e idrici, l’implementazione di sistemi di pagamento digitale, applicativi per la gestione delle comande, attrezzature ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Come richiedere i contributi

Per le aziende potenzialmente interessate a presentare la richiesta di contributi, la Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato per giovedì 28 settembre alle 14.30 un webinar informativo, la cui partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito della Camera di Commercio di Vicenza.

Sempre sul sito dell’Ente Camerale è possibile trovare tutta la documentazione per partecipare al bando: le domande potranno essere presentate a partire dal 5 ottobre e fino al 19 ottobre.

Per informazioni: www.vi.camcom.it oppure promozione@vi.camcom.it e tel. 0444 994840 – 994891 – 994259.

Comunicato del 25 settembre 2023

Fonte: Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza