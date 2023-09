Basket serie B nazionale: la pallacanestro Vicenza conclude la preseason vincendo il torneo di Padova

E’ stato il PALASAVIO di Mortise il teatro del quadrangolare che la Civitus Vicenza ha fatto suo nel weekend , sconfiggendo in finale per 79 a 63 l’ Unione basket Guerriero Padova ( quintetto di B interregionale ), grazie ad un ottimo ultimo periodo – pallacanestro Vicenza

Migliori marcatori biancorossi

con 19 punti realizzati a testa, Cucchiaro e Terenzi, efficace esterno arrivato in estate da Legnano, e finalmente recuperato dopo un travagliato precampionato, a causa di un affaticamento al ginocchio. I berici si sono guadagnati la possibilità di giocarsi il primo posto, superando San Bonifacio in semifinale per 77 a 61 (Ambrosetti 15, Riva 12). Il Petrarca di Augusti, invece piegando, magari un po’ a sorpresa i cugini della Virtus, prossimi ad affrontare la B nazionale.

Per la cronaca, la squadra neroverde allenata da Riccardo De Nicolao, nella finalina non ha avuto particolare fortuna nemmeno con i veronesi. Ottime indicazioni quindi per coach Cilio ad una manciata di giorni dall’ atteso debutto in campionato, previsto al palasport di via Goldoni domenica primo ottobre alle ore 18,00 con la temibile Chieti.

Assieme ad Alessandro Riva

(foto in copertina ) nuovo centro di Vicenza arrivato a luglio da Casale, tracciamo un bilancio della preseason:”

Secondo me buona. Abbiamo affrontato squadre di rango e ben allenate. Mi riferisco alla doppia sfida con Mestre, e poi anche e soprattutto al banco di prova rappresentato dalla Supercoppa. Nella prima gara ufficiale della stagione siamo stati bravi a passare il turno vincendo nettamente ad Ozzano. Ad Imola invece le cose non sono andate particolarmente bene. Abbiamo trovato una squadra evidentemente già in gran condizione con ottime individualità e che potrebbe nutrire ambizioni . Capita. Siamo tornati in palestra per lavorare sodo e ci siamo prontamente riscattati nel torneo di Padova.”

Cosa pensa del gruppo Civitus?:

“I quattro nuovi arrivati, fra cui il sottoscritto, hanno avuto un’ ottima accoglienza dai compagni. L’intesa che nasce fuori dal campo fra giocatori è basilare. E’ il primo e irrinunciabile passo per poi trasferire il tutto sul parquet sia in allenamento che in partita. Voglio dire che nessuno può vincere da solo. Un team si fonda sul collettivo, e quindi anche sul piacere di passarsi la palla. Non si può sfuggire a questi concetti .”

Quali sono le sue caratteristiche tecniche?:

“Ho stazza con i miei 205 centimetri e sono in grado quindi di ben presidiare le plance, ma non mi considero un pivot puro. Mi e’ gradito anche il ruolo di ala grande visto che dispongo di un buon tiro da fuori, che con il tempo ho affinato e che per me e’ diventato un marchio di fabbrica.”

Vi aspetta un campionato di grande livello e proprio per questo molto duro:

“Senza dubbio. Ci faremo rispettare e venderemo sempre cara la pelle. Sul nostro campo e davanti al nostro pubblico soprattutto dovremo cercare di ottenere il massimo, per raggiungere il nostro obiettivo, ossia una salvezza tranquilla. Dovremo applicarci e sacrificarci molto a livello difensivo e mantenere la giusta lucidità in fase di tiro.”

Ha già imparato a conoscere la città?:

“Certo . Vicenza mi piace E’ un luogo che trasmette molta tranquillita’.”

La final four di Supercoppa di serie B giocata a Montecatini Terme ha visto la vittoria della Pielle Livorno che ha sconfitto in finale Ruvo di Puglia per 88 a 78 con Chiarini match winner, autore di 21 punti. Pertanto il team labronico si aggiudica il primo trofeo della stagione. Ma l’attenzione è rivolta a domenica prossima primo ottobre per l’inizio della regular season.

A Vicenza arriva Chieti. Si vuole partire bene, ma serve anche l’aiuto del pubblico. A tal proposito la società pallacanestro Vicenza conta molto sulla campagna abbonamenti che è in pieno svolgimento, con tessere al costo di euro 120 (intero) 80 (ridotto) e 50 (junior).

Riccardo Giuntini pallacanestro Vicenza