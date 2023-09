A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA

LAVORI AL CASELLO DI VERONA EST

Chiuso lo svincolo di entrata per Venezia per 24 ore consecutive, dalle ore 22.00 del 30 settembre alle ore 22.00 dell’1 ottobre 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Iricav Due per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona – Vicenza e attività propedeutiche alla configurazione del nuovo cavalcavia, si rende necessaria la chiusura al casello di Verona Est dello svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Venezia per 24 ore consecutive, dalle ore 22.00 di venerdì 30 settembre alle ore 22.00 del giorno successivo.

LAVORI NOTTURNI IN A4 TRA VICENZA OVEST E MONTECCHIO

In direzione Milano nella notte del 29 settembre 2023

In direzione Venezia nella notte del 30 settembre 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni urgenti di installazione barriere di sicurezza – punti singolari in careggiata ovest (direzione Milano) dal Km 326+600 al Km 326+300, nel tratto autostradale tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio nella notte del 29 settembre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta.

Sempre lungo l’A4, per lavorazioni urgenti di installazione barriere di sicurezza – punti singolari in careggiata est (direzione Venezia) dal Km 326+300 al Km 326+600, nel tratto autostradale tra i caselli di Montecchio e Vicenza Ovest nella notte del 30 settembre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta.

LAVORI IN A4 TRA PADOVA OVEST E GRISIGNANO

In direzione Milano dalle ore 21.00 di venerdì 29 alle ore 14.00 di domenica 1° ottobre 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione, dal Km 240+600 al Km 238+500, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia o due corsie di cui una ridotta dalle ore 21.00 di venerdì 29 settembre fino alle ore 14.00 di domenica 1° ottobre 2023.

LAVORI IN A4 TRA DESENZANO E BRESCIA EST

In direzione Milano dalle ore 21.00 di venerdì 29 alle ore 17.00 di domenica 1° ottobre 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione, dal Km 240+600 al Km 238+500, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, si viaggerà su una sola corsia o due corsie ridotte dalle ore 21.00 di venerdì 29 settembre fino alle ore 17.00 di domenica 1° ottobre 2023.

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

Chiuse entrambe le carreggiate nella notte del 30 settembre 2023

Lungo l’autostrada Brescia – Padova, per consentire il varo del viadotto V01 al km 318+000 si rende necessaria la chiusura totale di entrambe le carreggiate nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello (dal Km 321+000 al Km 311+800) nella notte di sabato 30 settembre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Montebello e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Montecchio. Contemporaneamente, i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Montecchio e attraverso la S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando al casello di Montebello.

Nei medesimi orari verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Montebello e lo svincolo di entrata in direzione Milano del casello di Montecchio.

CHIUSURA DELLA GALLERIA S. ZENO

A Lonato nella notte del 28 settembre 2023

Per lavori urgenti di manutenzione e lavaggio, la galleria “S. Zeno”, nel Comune di Lonato (BS), situata nel tratto di strada fra il casello di Desenzano e l’innesto con la S.S. 11, in località Casette di Sopra (Ponte S. Marco), resterà chiusa al traffico nella notte del 28 settembre 2023 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.

LAVORI AL CASELLO DI MONTEBELLO

Chiusa l’uscita da Milano la notte del 28 settembre 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori urgenti di rifacimento pavimentazione verrà chiusa l’uscita da Milano del casello di Montebello nella notte di giovedì 28 settembre 2023 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

