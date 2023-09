Serie B1 femminile, per Vicenza Volley ottime risposte dal triangolare di casa

Superate le austriache del Bisamberg (4-0) e le pari categoria dell’Aduna Padova Women (2-0). Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale.

Continuano le ottime risposte pre-campionato

per le ragazze di Vicenza Volley, che si stanno preparando alla nuova avventura in serie B1 femminile. La tre giorni di pallavolo “rosa” al palazzetto dello sport della città berica è stata inaugurata dal triangolare amichevole che ha visto scendere in campo tra venerdì e ieri (sabato) le padrone di casa allenate da Mariella Cavallaro, le pari categorie dell’Aduna Padova Women e le austriache dell’Unionvolley Bisamberg.

Il programma è stato aperto dal match di venerdì tra Vicenza e Bisamberg, terminato 4-0 a favore delle biancorosse di casa, apparse nettamente superiori alle ospiti.

Sabato, invece, le austriache hanno duellato con Padova, con la sfida (interrotta per mezz’ora sul 3-3 del terzo set a causa di infiltrazioni dovute alla pioggia) che poi è stata vinta dall’Aduna con il punteggio di 15-13 nel terzo parziale.

Per ovviare all’inconveniente, la sfida finale tra Vicenza Volley e Padova si è disputata nella vicina palestra del liceo Quadri, con Spinello e compagne che l’hanno spuntata 2-0 (25-18, 25-20) facendo vedere ottime cose soprattutto in battuta (9 ace) e in attacco.

Il week end di pallavolo a Vicenza

si concluderà oggi pomeriggio (domenica) al palazzetto dello sport di via Goldoni. Alle 17,30 andrà in scena la presentazione della stagione di Vicenza Volley, con il sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi che sarà impegnato con la prima squadra in B1 femminile oltre a partecipare, grazie alla nuova collaborazione con l’Us Torri, a ben diciotto campionati giovanili.

La giornata proseguirà con l’amichevole tra le prime squadre di Vicenza Volley (B1 femminile) e Us Torri (B2 femminile), con l’inizio previsto alle 19.30. L’ingresso all’evento sarà libero.

Risultati

VICENZA VOLLEY-UNIONVOLLEYS BISAMBERG 4-0

(25-16, 25-7, 25-12, 25-23)

VICENZA VOLLEY: Spinello 1, Costagli 10, Andeng 11, Digonzelli 7, Boninsegna 7, Pegoraro 10, Formaggio (L), Andreatta (L), Simpsi 3, Tasholli 12, Roviaro 4, Bauce 1. N.e.: Do Carmo. All.: Cavallaro

UNIONVOLLEY BISAMBERG: Hohenauer 6, Weindl 1, Trunner, Hofer 8, Grafik 8, Vogl 1, Riegler (L), Schuibert (L), Selimovic 1, De Meersman.

VICENZA, 24 SETTEMBRE 2023

VICENZA VOLLEY-ADUNA PADOVA WOMEN 2-0

(25-18, 25-20)

VICENZA VOLLEY:

Spinello 3, Costagli 8, Andeng 8, Digonzelli 9, Boninsegna 4, Pegoraro, Formaggio (L), Andreatta (L), Simpsi 2. N.e.: Do Carmo, Tasholli, Roviaro, Bauce. All.: Cavallaro

ADUNA PADOVA WOMEN:

Biondi 3, Rizzieri 1, Comotti 7, Romano 3, M’Bra 2, De Bortoli, Cavalera (L), Pauletic, Nalin, Gherardi 3, Fregonese 2, Calia. N.e.: Gazzerro (L). All.: Amaducci

Ufficio Stampa Luca Ziliani – www.volley-vicenza.it