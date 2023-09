Mav Festival Altivicentino: al via il 5 ottobre la 49° edizione

La mostra dell’artigianato si trasforma in Festival dell’Alto Vicentino.

Dal 5 ottobre al 22 novembre la 49esima edizione di MAV FESTIVAL dedicata ai temi della sostenibilità, risorse ed intelligenza artificiale.

20 relatori dal mondo accademico, 5 relatori internazionali, 40 tra manager ed imprenditori, 10 politici. 6 giorni di Fuori Festival. – 1 giorno interamente dedicato agli studenti e all’incontro con le aziende del territorio, 4 giorni di Festival con una mostra con 100 espositori, musica, cabaret e convegni.

3 giorni di DopoFestival

con un evento conclusivo il 22 novembre con l’economista, editorialista e politico italiano Carlo Cottarelli. «Un nuovo percorso per la valorizzazione delle persone, delle aziende e delle amministrazioni dell’alto vicentino per un territorio prezioso, ricco di valore aggiunto dove l’arte dell’uomo e la sua capacità di reinventarsi e trasformarsi costantemente ne ha fatto un modello per tutto il Paese – commenta il presidente Nerio Dalla Vecchia -. La volontà, con questo nuovo progetto, è proprio quella di riunire per esaltare ciò che negli anni è stato costruito e dare spazio alle nuove generazioni guardando al futuro».

Partiti nel 1974 con la prima edizione,

è stata fondata la Mostra dell’artigianato di stampo prettamente locale, per la valorizzazione delle eccellenze del territorio, tra cui il Mais Marano e le attività artigianali. In 49 anni sono passati per la Mostra quasi quattro mila attività. Ma l’evoluzione della società e l’industrializzazione ha reso necessario una trasformazione della mostra per essere al passo con i tempi. Quindi attirare un bacino più ampio e diversificato di persone e un coinvolgimento a 360 gradi del territorio.

L’edizione che prende il via quest’anno dal 5 ottobre, con il primo evento del FuoriFestival, vedrà protagonisti tutti e 33 i Comuni dell’alto vicentino con uno sguardo trasversale delle tematiche di maggiore appeal, con dibattiti da più punti di vista.

Un FuoriFestival, un Festival e un DopoFestival. Un contenitore itinerante di cultura, dibattiti, sul mondo scientifico, tecnologico dove al centro ci sono studenti, imprenditori, amministrazioni, categorie economiche e famiglie.

Marano Vicentino, 22 settembre 2023

