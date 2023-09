Spacciatore di droga clandestino preso, denunciato ed espulso dalla Polizia

Preso e denunciato dalla Polizia clandestino spacciatore di droga

Espulso e scortato al C. P. R.

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza tale F. W., 31enne cittadino tunisino non in regola con la legge sull’immigrazione, in Italia senza fissa dimora, sconosciuto alle Forze dell’Ordine.

Individuato dalla Volante a Vicenza in via Btg. Monte Berico

L’uomo è stato rintracciato in via Btg. Monte Berico da pattuglia della Squadra “Volanti” della Questura durante la quotidiana attività di prevenzione generale e controllo del territorio. Gli Agenti, infatti, lo hanno notato mentre si aggirava in zona con fare sospetto, con cappuccio della felpa calzato sulla testa china. Il suo intento era di non farsi vedere in volto. Accortosi di aver attirato l’attenzione dei Poliziotti, il soggetto cambiava improvvisamente direzione nel tentativo di sfuggire al controllo di Polizia.

Dopo averlo fermato, poiché il soggetto era privo di un qualsivoglia documento che ne permettesse la certa identificazione, ed in considerazione del fatto che, tra l’altro, costui si era mostrato particolarmente insofferente alle richieste degli agenti, questi procedevano a trasferirlo negli Uffici di Viale Mazzini per sottoporlo al fotosegnalamento ed alla verifica delle impronte digitali.

Il controllo

In Questura, a seguito di uno specifico e minuzioso controllo di quanto in possesso di F.W., all’interno di un pacchetto di sigarette che costui celava nella tasca dei pantaloni venivano rinvenuti 2 tipi di sostanze stupefacenti. A seguito dell’analisi effettuata da personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, sono risultati essere 13 grammi di hashish ed una modica quantità di cocaina. Droga confezionata in contenitori di nylon e pronte per essere spacciate.

Al termine dell’attività di Polizia Giudiziaria, pertanto, F.W. veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di F. W. – in parallelo con l’iter giudiziario – il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei confronti di costui un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, con conseguente immediato trasferimento dello stesso presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), ove già nella serata di ieri il soggetto è stato scortato dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 23 settembre 2023