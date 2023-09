Salita del Costo: aperte le iscrizioni alla 31° edizione

Tante le novità per la cronoscalata vicentina in programma dal 20 al 22 ottobre. Sarà gara di chiusura del Campionato Italiano Velocità Salita, oltre ad emettere i verdetti decisivi per il T.IV.M – Salita del Costo

In abbinata anche la gara valevole per il Tricolore Auto Storiche

Dopo le sei edizioni del nuovo corso svoltesi ad inizio primavera, la Salita del Costo 2023 è stata collocata nella nuova data di ottobre: si correrà infatti nelle giornate da venerdì 20 a domenica 22 secondo il tradizionale programma che prevede le verifiche il primo giorno, le prove il secondo e la salita di gara nel terzo.

Tra le tante novità

anche quella, di grande importanza e spessore, dell’assegnazione della validità sia per il Campionato Italiano Velocità Salita, sia per il Tricolore dedicato alle auto storiche, oltre alla conferma della titolazione per il T.I.V.M. Centro Nord.

Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile perfezionarle entro le 24 di lunedì 16 ottobre.

Ad ospitare le verifiche sportive sarà la ditta Unicom localizzata a Chiuppano nelle immediate vicinanze del casello autostradale di Piovene Rocchette; per le tecniche ci si sposterà, invece, nella tensostruttura allestita in via Torino a Caltrano nella zona dedicata al paddock.

Sabato 21,

giornata dedicata alle prove ufficiali; dalle 9.30 la prima delle due salite sul tradizionale percorso che si sviluppa sulla Strada Provinciale 349 “del Costo”, con partenza dalla località Bramonte nel comune di Cogollo del Cengio ed arrivo, dopo 9.910 metri. La gara si svolgerà in unica manche a partire dalle ore 10 di domenica 22 ottobre

Il parco chiuso,

come nelle precedenti edizioni, sarà nel Piazzale Vecchia Stazione a Cesuna di Roana, luogo che ospiterà anche la cerimonia delle premiazioni.

Oltre alla validità quale ultimo round del C.I.V.M. e del T.I.V.M. Centro Nord la cronoscalata vicentina ha avuto, per la prima volta nella sua storia, validità per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e sarà l’ultima e decisiva gara per l’assegnazione dei titoli alle vetture del passato.

Direzione gara, segreteria e sala stampa saranno ubicate in via Centro 29 in località Mosson a pochi passi dalla linea di partenza della cronoscalata.

Informazioni e documenti di gara sono disponibili al sito web www.rallyclubisola.it e all’albo di gara virtuale “Sportity” utilizzando la password RCTalbodigara.

Cogollo del Cengio (VI), 23 settembre 2023

Ufficio Stampa Salita del Costo

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

COMUNICATO STAMPA n. 1