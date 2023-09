Polizia di Vicenza arresta pericoloso terrorista ricercato per l’omicidio di un Poliziotto

Terrorista ricercato dall’INTERPOL anche per traffico internazionale di stupefacenti

Arrestato a Vicenza dalla Polizia

Nella mattinata di ieri, a conclusione di una complessa attività informativa ed investigativa che ha consentito la sua individuazione e localizzazione nel nostro territorio, la D.I.G.O.S. e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, su Mandato di Cattura Internazionale, hanno tratto in arresto ai fini estradizionali il terrorista 44enne cittadino salvadoregno G.V.J.L. ricercato dall’INTERPOL su richiesta dalle Autorità di EL SALVADOR il reato di “partecipazione ad associazione terroristica ed omicidio di un Poliziotto”.

G.V.J.L. è accusato in Patria di aver preso parte ad un’attività delinquenziale posta in essere da una struttura di matrice terroristica conosciuta con il nome di “MARA SALVATRUCHA”. Nello specifico il “Gruppo Criminale Gangster Locos Salvatruchos (C.G.L.S.)”. Gruppo criminale i cui membri aderiscono al c.d. “Programma SCHULTON 503” con il centro operativo nella Città di Usultan (El Salvador). A seguito delle dichiarazioni rese da un membro del gruppo criminale è stato possibile risalire alla struttura del gruppo C.G.L.S.. All’interno del quale il ricercato terrorista, G.V.J.L., svolgeva compiti legati al traffico internazionale di Cocaina e di Crack nella zona della Segunda Calle de Oriente a Usultan. Lo stesso avrebbe avuto anche la disponibilità di un’arma già utilizzata per l’omicidio di un Agente di Polizia.

I fatti, avvenuti nell’agosto del 2015,

hanno consentito all’Autorità Giudiziaria e di Polizia di El Salvador di raccogliere una serie di dati. Dati che hanno poi portato all’emissione del Mandato di Cattura Internazionale emesso il 21.07.2017 dall’Ufficio del Giudice di Istruzione di San Miguel. Mandato di cattura per il reato di “partecipazione ad associazione terroristica” che prevede, in quel Paese, una pena di anni 12 di reclusione.

L’uomo, a seguito di specifici e prolungati servizi di localizzazione ed individuazione, alle prime ora dell’alba di ieri è stato individuato dagli Agenti della DIGOS e dell’Immigrazione in un appartamento della periferia cittadina. Qui, con modalità tali da evitare pericoli e salvaguardare l’incolumità pubblica degli abitanti, è stato prelevato e condotto negli Uffici di Viale Mazzini.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria G.V.J.L è stato arrestato trasferito presso la locale Casa circondariale “Don Papa” di Vicenza. E messo a disposizione della Corte d’Appello di Venezia, che dovrà decidere in merito alla sua estradizione a San Salvador.

Sono in corso ulteriori attività informative ed investigative da parte della D.I.G.O.S.. Attività finalizzate ad accertare eventuali responsabilità riguardo al favoreggiamento della latitanza del soggetto arrestato. Ed a verificare suoi eventuali contatti con ambienti eversivi in Italia.

“La cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di Polizia rappresenta un aspetto particolarmente importante della attività delle Forze dell’Ordine – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Per tramite dell’Interpol, i provvedimenti di cattura emessi dalle varie Autorità Giudiziarie di tutto il mondo vengono messi a disposizione di una unica Banca Dati e resi esecutivi, nel rispetto dei Trattati sottoscritti tra gli Stati, al fine di garantire l’espiazione della pena a carico di coloro che si sono sottratti alla Giustizia nel Paese ove il reato è stato commesso”.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 23 settembre 2023