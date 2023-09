Migrazione ibis: un impresa storica, gli altri anni la tappa era nel vicentino

Bilancio intermedio positivo della prima migrazione Ibis guidata dall’uomo in Andalusia

35 giovani uccelli, 2 velivoli, 3 Paesi, 14 tappe e 1.620 chilometri di volo: questo è il bilancio intermedio positivo della migrazione guidata dall’uomo del Baden-Württemberg verso Barbate e Vejer de la Frontera in Andalusia.

Tuttavia, le ultime quattro settimane sono state caratterizzate da difficoltà che non erano state riscontrate negli anni precedenti. I 35 giovani ibis presentano peculiarità che avevano già reso difficile l’addestramento nel Baden-Württemberg e che ora hanno causato problemi anche durante i voli migratori. I piccoli si sono adattati molto bene alle due madri adottive Helena e Barbara. Tuttavia, a differenza degli anni precedenti, di solito volano a debita distanza dai nostri velivoli ultraleggeri.

A causa di questo comportamento, può purtroppo accadere facilmente che alcuni uccelli perdano il contatto con i velivoli e si perdano. Questo è già successo tre volte, ma grazie al fatto che gli uccelli smarriti sono molto propensi a tornare nel luogo da cui sono partiti lo stesso giorno, finora sono stati recuperati tutti tranne due.

A parte questo, le quattro settimane finora trascorse sono state proficue, anche se hanno rappresentato un periodo molto impegnativo per le 14 persone coinvolte. Il gruppo si accampa con tende e veicoli su campi d’aviazione e di atterraggio ed è in gran parte autosufficiente. A volte è necessario portare acqua fresca con delle taniche e garantire l’approvvigionamento di elettricità con batterie e un generatore. Nonostante le circostanze spesso difficili, il continuo montare e smontare del campo e le condizioni meteorologiche molto variabili, dopo quattro settimane tutti sono ancora molto motivati.

Oltre al nostro team molto indaffarato, anche i nostri partner e sostenitori sono essenziali per il successo della migrazione guidata dall’uomo. Oltre a lavorare a stretto contatto con lo Zoobotánico Jerez, che gestisce il progetto partner spagnolo Proyecto Eremita, e con il Ministero Regionale Andaluso per l’Ambiente (Junta de Andalusía), riceviamo il sostegno di numerose altre istituzioni. Ad esempio, il Bioparc Valencia, la Réserve Africaine di Sigean e il Bioparc de Doué-la-Fontaine in Francia aiutano il team nella pianificazione dei voli, nello stoccaggio e nella fornitura di cibo congelato o nella ricerca di uccelli dispersi.

Ci sono ancora ben 600 chilometri di volo tra la posizione attuale della squadra e le destinazioni Barbate e Vejer de la Frontera in Andalusia. Speriamo di coprire la distanza rimanente nelle prossime tre settimane e di completare la migrazione all’inizio di ottobre.

Fonte Dino Pianezzola

Foto in copertina: Per sfruttare al meglio la giornata, il team parte la mattina presto. Foto A. Joris.