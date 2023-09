ViWine Festival: al mercato di Campagna Amica si brinda vicentino

Sabato e domenica degustazioni guidate ed un viaggio alla scoperta dei vitigni berici con ViWine Festival

Sabato e domenica al mercato coperto di Campagna Amica, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, dalle 11 alle 12, verranno proposte delle degustazioni di vini della Cantina Costalunga abbinati ai prodotti del territorio presenti al mercato coperto. Vino e cibo, ancora una volta saranno i protagonisti del weekend di Coldiretti, per guidare i visitatori del mercato alla scoperta dei vitigni berici e dei migliori prodotti della terra, appena raccolti direttamente dai produttori.

Il commento della vicepresidente di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen

“Le tradizioni e la cultura viticola del nostro territorio – commenta la vicepresidente di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen – rivivono con ViWine, un evento che ha riscosso, edizione dopo edizione, un crescente successo, a testimoniare l’attenzione dei cittadini consumatori per un settore appassionante e ricco di storia”.

Coldiretti è da sempre partner di questa kermesse, che richiama moltissimi giovani, ma non solo, che giungono a Vicenza. Arrivano per conoscere meglio il mondo del vino e tutto ciò che ci sta attorno. E, proprio con questo spirito di coinvolgimento, Coldiretti Vicenza, nell’area del mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, ha pensato di dedicare degli eventi dedicati.

Degustazioni nel mercato coperto

“Il mercato coperto diventerà teatro di una serie di degustazioni di vini tipici del territorio berico – conclude la vicepresidente Zen – che saranno illustrati dai produttori, che non mancheranno di raccontare la storia di ciascun prodotto, che il più delle volte è espressione del lavoro di generazioni di viticultori”.

Il vino, però, diventa vera poesia quando viene accostato a cibi che si accompagnano deliziosamente come le note in un pentagramma. Così, domenica pomeriggio, in piazza dei Signori, Coldiretti Campagna Amica Vicenza proporrà lo show cooking. “Uva, mosto, vino… fantasia in cucina” a cura della cuoca contadina Susanna Miola de Il Giglio Rosso”.

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 22 settembre 2023