Viaggio d’autunno a Macao, la capitale delle case da gioco d’Oriente

Viaggiare vuol dire anche allargare i propri orizzonti, non solo geografici, ma soprattutto culturali, vivendo nuove esperienze. Visitare la città cinese di Macao potrebbe regalare al viaggiatore la conoscenza di una fetta dell’universo, in secondo piano rispetto alle più note rotte europee: l’Oriente.

Macao è un’ex colonia portoghese e la sua architettura rivela chiaramente le sue origini. Tuttavia la piccola cittadina è celebre soprattutto per essere considerata la Las Vegas d’Oriente.

Macao è il punto focale dei maggiori casinò dell’Asia, ed è qui che giungono da ogni parte del mondo gli amanti delle slot machine e dei giochi del casinò. Curiosiamo tra le sue sale slot e scopriamo cosa si può fare a Macao in autunno, tra una partita di Baccarà e di Blackjack.

Macao, la Las Vegas d’Oriente, ispirazione dei casinò online

A Macao le case da gioco includono l’albergo e una vasta scelta di ristoranti dove poter gustare piatti della tradizione orientale e occidentale. Alcuni casinò hanno fatto storia, come il “The Venetian Macao” che, al pari del “Venetian di Las Vegas”, ha una struttura che ricorda una Venezia in miniatura ma abbastanza grande da ospitare gondole e gondolieri, tremila macchine da gioco e ben 870 giochi da tavolo. Tra questi giochi non mancano quelli da tavolo verde, messi a disposizione dai siti di casinò online: giochi da casinò tipici della tradizione italica come la roulette italiana, affiancano altri grandi classici delle sale da gioco internazionali, come il Baccarà e il Blackjack, ora disponibili online. Il gioco d’azzardo, insomma, è divenuto ormai popolare tra gli utenti e i viaggiatori di tutto il mondo che desiderano scoprire la città di Macao dal punto di vista dell’intrattenimento da casinò.

Non può mancare la visita al Casinò Lisboa Macau

Non si può infatti non visitare il “Casinò Lisboa Macau”, decisamente più piccolo rispetto al “The Venetian”, ma intriso di storia e con un hotel tra i più belli al mondo, in cui soggiornare almeno una volta nella vita. Gli fa eco il “Grand Lisboa”, una torre a forma di loto alta 250 metri che ha fatto da apripista al Texas hold’em tra i giochi di carte e al craps tra i giochi con i dadi.

Nella città che si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, è situato il “Sands Macao”, per estensione il secondo centro di divertimento dopo il “The Venetian”. Deve il suo nome alla stretta vicinanza al mare, ma ancor di più all’uso della sabbia per la sua realizzazione.

Negli stretti confini di Macao, trova posto anche una torre di Babilonia di 50 mila metri quadrati, un vero spettacolo per la vista. Il “Babylon Casino” è una casa da gioco intima, qui le sale sono distribuite in modo tale da creare un ambiente più rilassato e conviviale.

Cos’altro vedere a Macao?

Oltre ai numerosi casinò, la città di mare regala la vista di un centro storico dalla tipica conformazione europea. Da non perdere, ad esempio le Rovine della chiesa di San Paolo, e l’omonima fortezza collocata in cima alla collina che emerge dal cuore di Macao, dominando la vista di tutto il territorio circostante.

Altra attività della città è la moderna Torre di Macao, posta a non molta distanza dal tempio di A-Ma e risalente al XVI secolo.

La spiaggia nera, localmente conosciuta con il nome di Hac Sa Beach, può rivelarsi un modo interessante per arricchire la visita nella Las Vegas d’Asia, una città particolare dove, viaggiando in confini geografici ristretti, riusciamo ad assorbire molteplici conoscenze in termini di cultura e di storia.

Fonte immagine di copertina: Pixabay