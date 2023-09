Veneto Sviluppo: Regione Veneto socio unico della società

Zaia, “Ora una partecipata al 100 per cento pubblica, all’avanguardia nel panorama finanziario” – Veneto Sviluppo

Si è tenuta oggi

l’assemblea degli azionisti di Veneto Sviluppo in cui si è formalmente approvata – all’unanimità – l’uscita dei soci privati bancari (Intesa, Unicredit, BNL, Banco BPM, MPS, Sinloc, Volksbank, Pop. Vicenza e Veneto Banca) titolari sinora del 49% del capitale a fianco della Regione Veneto (51%) nell’azionariato della finanziaria regionale.

Con l’acquisto degli stock di azioni dei soci privati e il loro successivo annullamento da parte di Veneto Sviluppo, la Regione del Veneto è da oggi unico socio unico della società, che risulta quindi interamente a controllo pubblico.

“E’ una operazione che sancisce

un risultato davvero rilevante per questa legislatura: con questa riorganizzazione forniamo alla Regione uno strumento operativo, controllato al 100% dal pubblico, che implementerà le politiche di sostegno alle imprese del Veneto – afferma il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -. Veneto Sviluppo, da oggi, acquista centralità tra le nostre società e grazie all’articolato portafoglio di soluzioni che può offrire (fondi agevolativi, garanzie, interventi di private equity e private debt) si dimostra all’avanguardia nel panorama delle finanziarie regionali in Italia, seguendo al meglio lo sviluppo economico del nostro territorio.

L’obiettivo è di poter essere incisivi,

veloci nell’affrontare il cambiamento, con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione ed ad futuro. Con una grandissima attenzione alla trasparenza e all’informazione a cittadini, ben oltre a quanto richiesto dalla normativa. Veneto Sviluppo sarà tutto questo”.

L’ intervento è stato autorizzato da una legge regionale varata nello scorso luglio; rappresenta il primo tassello dell’annunciato riordino delle attività regionali in materia di finanza per le imprese, che confluiranno in un unico gruppo, con a capofila la finanziaria regionale. Alla Regione, infatti, verranno conferiti i pacchetti di Veneto Innovazione e Finest.

L’amministrazione regionale continuerà a detenere il 100% di FVS società di gestione del risparmio, focalizzata in operazioni di private equity.

“Voglio ringraziare i soci,

i grandi istituti bancari, che hanno sinora accompagnato Veneto Sviluppo nel suo cammino. Realtà nazionali ed internazionali, con le quali prosegue il dialogo e la sinergia in molti settori dell’economia e della finanza. Hanno davvero agevolato la cessione delle proprie quote, condividendo una visione ‘alta’ e di pieno ‘servizio pubblico’ per Veneto Sviluppo.

Ora auguro ‘buon lavoro’ alla governance della nostra società, auspicando che possa raggiungere obiettivi alti”, termina il Presidente Zaia.

(AVN) – Venezia, 22 settembre 2023

Comunicato nr. 1619-2023 (PRESIDENTE)