Valdagno: pannolini lavabili, riduzione dei rifiuti (e si aiutano le famiglie)

Un sostegno alle famiglie e un aiuto all’ambiente. Anche quest’anno il Comune di Valdagno ha lanciato un bando per la promozione dell’utilizzo dei pannolini lavabili. I contributi andranno a coprire il 50% delle spese sostenute nel 2023 fino a un massimo di 100 euro per figlio.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre.

“Sono ormai diversi anni

che l’Amministrazione Comunale sostiene questa scelta ecologica da parte delle famiglie – sottolinea l’assessore all’ambiente Michele Cocco -. Con questi contributi diamo infatti un aiuto concreto ai genitori nei primi anni di vita dei loro figli e, insieme, incentiviamo una pratica virtuosa che consente di ridurre la produzione di rifiuti non riciclabili. Non parliamo certo di grandi cifre, ma crediamo che anche queste piccole azioni siano importanti per promuovere, rafforzare e anche valorizzare quella sensibilità verso la tutela ambientale che è già parte della nostra comunità”.

Il bando nasce infatti con l’obiettivo di limitare la produzione di rifiuti e di incentivare comportamenti che vanno nell’ottica del rispetto dell’ambiente e stili di vita di maggior sostenibilità ambientale.

Valdagno – Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti con figli di età compresa tra gli 0 e i 3 anni. Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto di pannolini lavabili o loro ricambi, fino a un massimo di 100 euro per ogni figlio.

L’ammissione al contributo avviene in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Valdagno.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it

Pannolini lavabili: cosa sono

I pannolini lavabili sono pannolini di stoffa e altri materiali riutilizzabili, che differiscono quindi dagli usa e getta per il fatto che non vanno gettati dopo l’utilizzo ma vanno lavati in lavatrice, stesi ad asciugare e riutilizzati per molti cambi.

È evidente, quindi, che rispetto alla classica scelta degli usa e getta ci siano dei vantaggi per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti, ma non tutti sanno di altri vantaggi, come il costo complessivo per l’acquisto dei pannolini per i propri figli e l’aspetto del beneficio che ne trae la pelle del bambino.

Vediamo quindi vantaggi e svantaggi di questa scelta.

Pannolini lavabili: vantaggi e svantaggi

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di pannolini lavabili?

1. Il risparmio complessivo di denaro

Il costo iniziale dell’utilizzo di pannolini lavabili è ovviamente maggiore di quello usa e getta ma il risparmio notevole si apprezza nel lungo termine. La spesa di un parco pannolini completo (diciamo intorno ai 25 pezzi) può variare tra i 300 e gli 800 euro contro i 2.500 – 3.000 dei pannolini usa e getta fino a quando il bambino non avrà imparato a usare il vasino. Si può risparmiare ancora di più acquistando di seconda mano (ci sono molti gruppi di scambio su Facebook per esempio, anche suddivisi per città/località) e utilizzando gli stessi pannolini con i bambini successivi.

2. Sono facili da usare

Sfatiamo un mito: usare e lavare i pannolini lavabili è semplice, molto più di quanto sembri quando ci si approccia per la prima volta a questo mondo. Credo che l’apparente difficoltà sia un retaggio dei pannolini lavabili del passato, con la spilla da balia e strane piegature da fare. Oggi i lavabili, così come i pannolini usa e getta, si modellano e si adattano sul corpo del bambino, hanno gambe e vita elasticizzati per evitare perdite e si fissano con velcro o bottoni automatici. Come scrivevo poco sopra si lavano in lavatrice e si asciugano all’aria, preferibilmente al sole così che se ne vadano anche le macchie più ostinate (il sole fa miracoli, provare per credere!). In inverno si possono stendere vicino a fonti di calore ma non a contatto col calorifero (tranne gli inserti, quelli si possono mettere).

3. Sono confortevoli e sani

I pannolini lavabili non danno fastidio al bambino perché più ingombranti degli usa e getta, non gli creano problemi col movimento e non è una cosa negativa la sensazione di bagnato quando fanno pipì, anzi, il saper riconoscere questo fastidio favorirà l’abbandono del pannolino e il passaggio al vasino. Inoltre, una caduta con un lavabile ammortizza l’impatto e, cosa da non sottovalutare, i lavabili non contengono coloranti, profumi o sostanze chimiche assorbenti a contatto con la pelle (fattore che riduce drasticamente il tipico arrossamento da pannolino).

4. Si riducono gli sprechi e si fa qualcosa di buono per l’ambiente

Si stima che dalla nascita al vasino un bambino possa utilizzare circa 6000 pannolini usa e getta. Ora immaginatevi un cumulo di rifiuti di 6000 pannolini a confronto con circa 30 pannolini lavabili (che tra l’altro potrebbero essere usati da tutti i fratelli che verranno dopo) e avrete in mente l’immagine che avevo io quando ho fatto questa scelta (la foto che ho messo sopra).

È importante capire che l’ecologia non finisce con l’acquisto dei pannolini lavabili, ma ci deve essere una certa attenzione anche nei gesti successivi per poter affermare di avere un basso impatto ecologico. A questo proposito, il modo in cui si lavano e si asciugano i pannolini è molto importante:

vanno asciugati sullo stendino all’aperto quando possibile

evitare l’asciugatrice (o usarla il meno possibile e mai con alcuni materiali, tipo il PUL delle cover… ci arriveremo!)

prediligere lavatrici più efficienti dal punto di vista energetico (classe A +)

non lavare a temperatura superiore a 60 ° C.

lavare a pieno carico

Fonte https://www.mercoledituttalasettimana.com/