Teatro Olimpico di Vicenza: avviato il 76° Ciclo di Spettacoli Classici

Sindaco di Vicenza Possamai: «All’Olimpico una rassegna d’eccellenza orgoglio per la città»

Il sindaco Giacomo Possamai ha inaugurato ieri sera il 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, dal titolo “Stella Meravigliosa”, i cui spettacoli vanno in scena fino al 21 ottobre 2023.

Queste le parole del primo cittadino:

«È un onore per me aprire la stagione degli Spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza. Ringrazio tutti coloro i quali si sono impegnati per questa rassegna, che rappresenta uno dei momenti più alti della vita e della cultura della nostra città. In questo mese l’Olimpico, ma anche l’Odeo e il giardino del Teatro e la Basilica palladiana, ospiteranno incontri, convegni, tavole rotonde e approfondimenti sui temi suggeriti dagli spettacoli in scena. Per questo voglio ringraziare il direttore artistico Giancarlo Marinelli e quanti hanno reso possibile il progetto. In particolare, il tavolo olimpico formato da assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività del Comune, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Accademia Olimpica, Biblioteca Civica Bertoliana.

Ringrazio inoltre l’ex sindaco Francesco Rucco e l’ex assessore alla cultura Simona Siotto, che nello scorso mandato hanno promosso le rassegne dei Classici, compresa quella che quest’anno ereditiamo. Il riscontro da parte del pubblico ci sta già dicendo che la città sta dedicando grande attenzione a questo appuntamento. E non potrebbe essere altrimenti, perché l’Olimpico rappresenta il luogo delle rassegne d’eccellenza. È una culla di arte, musica e teatro e soprattutto un orgoglio internazionale per la nostra città. Può succedere di darlo per scontato, ma ogni volta che accompagniamo qualcuno che non è mai stato in questo luogo e lo vediamo a bocca aperta, ci ricordiamo della fortuna che abbiamo. Viva il Teatro Olimpico e viva il teatro!».

Programma del 76° Ciclo di Spettacoli Classici: https://www.tcvi.it/it/classici/

Credit foto: Colorfoto – Francesco Dalla Pozza

Vicenza, 22 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa