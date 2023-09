Si chiude la rassegna al femminile della Bertoliana con “Trame d’autunno”

Rassegna al femminile della Bertoliana (Vicenza) dedicata a sei “PrimeDonne”

Focus su Elvira Sellerio nel chiostro di Palazzo San Giacomo allestito in stile urban knitting

Si concluderà mercoledì 27 settembre in contra’ Riale 5, nel chiostro di Palazzo San Giacomo, alle 18, la rassegna al femminile “Trame Intrecci Relazioni – Incontri di letture ad alta voce e lavori a maglia”. Il tour in sei tappe targato Biblioteca Bertoliana dedicato a sei “PrimeDonne”, che si sono distinte in ambiti considerati prettamente maschili, si chiuderà dunque con un focus su Elvira Sellerio, editrice, nell’ambito dell’evento “Trame d’autunno”.

Un nuovo allestimenti artistico nel chiostro

Per l’occasione infatti il chiostro sarà oggetto di un nuovo allestimento artistico in stile “urban knitting”, a cura delle volontarie dell’associazione “Come un incantesimo”. L’allestimento sarà in stile e colori autunnali, per festeggiare la stagione entrante e l’equinozio d’autunno.

Grazie alla lettura di alcune pagine del libro “La memoria di Elvira”, edito da Sellerio nel 2015, si avrà modo di conoscere Elvira Sellerio, donna di grande finezza e intuito culturale, che nel 1969, insieme al marito, fondò l’omonima casa editrice.

La scelta dei brani e le letture dalla raccolta di scritti di grandi autori (tra cui Camilleri, Recami, Canfora, Adorno) – che hanno collaborato o scritto per la casa editrice palermitana – saranno a cura di Carlo Presotto, attore e drammaturgo, presidente e direttore artistico della compagnia teatrale vicentina La Piccionaia.

Nell’occasione si parlerà anche della collaborazione in corso della Bertoliana con l’associazione “Come un incantesimo” per la realizzazione di un nuovo progetto artistico collettivo, “Fleurs”: fiori colorati del diametro tra i 5 e i 15 centimetri, realizzati in stoffa, ai ferri o all’uncinetto, vengono raccolti da tutte le biblioteche cittadine fino al 20 novembre 2023.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, l’incontro inizierà alle 18.30 e si svolgerà nella sala generale di Palazzo San Giacomo, sempre in contra’ Riale 5.

Per informazioni sull’evento:

Biblioteca Bertoliana – Palazzo San Giacomo, contra’ Riale 5, 0444 578211, consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it.

Per informazioni sui volontari per la creazione dei fiori: associazione “Come un incantesimo”, 380 3755448, comeunincantesimo@gmail.com.

Vicenza, 22 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa