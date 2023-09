Sara Sgarabottolo: uscito il nuovo singolo “Non mi lasciare d’estate”

Da venerdì 22 settembre 2023 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non mi lasciare d’estate”, il nuovo singolo di Sara Sgarabottolo.

“Non mi lasciare d’estate”

è un brano caratterizzato da chitarre sognanti e da un testo che nasce da un tradimento, ma che diventa spunto di riflessione sulla solitudine. A volte siamo troppo orgogliosi per affrontare i problemi di coppia, oppure abbiamo solo paura di restare soli. L’artista cantando mente a se stessa, perché l’estate è un pretesto come un altro per impedire la fine di una storia.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Mi piace perché è un brano che parla di me, ma lo fa attraverso la storia di qualcun altro. Ho immaginato “Non mi lasciare d’estate” un po’ come un film, dove io sono più spettatrice che regista».

Nel videoclip di “Non mi lasciare d’estate” diretto da Miriam Zennaro e interpretato da Rita Amà, la protagonista sceglie di dividersi tra le mura di casa e le strade della città, alla ricerca di qualsiasi tipo di svago, mentre sullo sfondo resta immobile una bellissima Padova deserta in agosto.

Biografia

Sara Sgarabottolo è una cantautrice di Padova, classe 2002. Urlatrice nostalgica e irrecuperabilmente vintage, vuole raccontarsi con spontaneità e velata ironia attraverso i suoi brani.

Si avvicina al mondo della musica da autodidatta grazie alla chitarra acustica, ma nel tempo si è concentrata sul canto. A diciotto anni partecipa ad X Factor 2020, fino a posizionarsi nella categoria Bootcamp. Scrive musica e testi dei suoi brani, in cui unisce la dimensione di una band rock all’intimità del cantautorato italiano.

