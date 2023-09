Recoaro Terme: “cubo” San Pellegrino, lunedì il via all’abbattimento

Cunegato: passaggio storico per Recoaro Terme, seguirà un nuovo piano urbanistico

Con l’arrivo nei giorni scorsi dei mezzi operativi e la richiesta di ordinanza al Comune si preparano a partire i lavori per l’abbattimento del “cubo” San Pellegrino all’ingresso sud dell’abitato di Recoaro Terme.

Lunedì 25 settembre saranno avviate

le opere di cantierizzazione intorno alla struttura di cemento di proprietà del gruppo San Pellegrino che da anni giace abbandonata.

Il 1 giugno scorso il Comune, dopo aver trovato la quadra nella trattativa con l’azienda, ha emesso l’ordinanza di abbattimento imponendo un termine di 90 giorni. Alla scadenza l’azienda ha richiesto, come previsto anche dalla normativa, una proroga dei termini allo scopo di completare gli ultimi preparativi ed arrivare ora alla fase operativa.

“Per Recoaro Terme è un momento storico –

spiega il Sindaco Armando Cunegato – e una soddisfazione per questa Amministrazione per aver trovato finalmente una soluzione dopo anni di stallo. Il dialogo che San Pellegrino ci ha sempre assicurato è stato proficuo e ora possiamo concretizzare l’opera eliminando il grande capannone che per decenni è stato un brutto biglietto da visita all’ingresso del paese.

Successivamente dovrà essere presentato un nuovo piano urbanistico per il recupero dell’area che per il momento rimarrà libera da ulteriori costruzioni.”

Per consentire l’esecuzione dei lavori in tutta sicurezza, a partire dal 25 settembre e fino al 20 novembre, sarà necessario procedere alla chiusura del tratto di ciclabile di Via Molino di Sotto che corre accanto alla struttura per una lunghezza di circa 50 metri. Non serviranno ulteriori modifiche alla viabilità.

