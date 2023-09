Progetto Giovani Montecchio Maggiore: libretto “Tempo Libero 2023-2024”

È uscito “Tempo Libero 2023/2024”, un fascicolo che raccoglie le realtà di Montecchio Maggiore (e dei paesi limitrofi nel caso di attività non presenti nel territorio comunale) che propongono corsi e attività per il tempo libero.

All’interno del catalogo, le proposte sono divise nelle seguenti categorie:

Arte e manualità

Benessere e attività fisica

Danza e teatro

Gioco

Informatica

Lingue

Musica

Natura

Il libretto nasce con la finalità di informare la cittadinanza sulle diverse opportunità culturali, sociali, formative, ricreative inerenti a diversi ambiti presenti nel territorio comunale e oltre.

Se fai parte o conosci un ente, Associazione o realtà di Montecchio Maggiore che organizza corsi o attività per il tempo libero e che non è stato inserito all'interno del libretto, non esitare a contattarci!

