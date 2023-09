Pattinodromo e palestre comunali di Vicenza: pubblicati due avvisi per la gestione

Due avvisi per individuare i soggetti interessati a gestire il pattinodromo comunale e 15 palestre sono stati pubblicati dal servizio Istruzione, sport, partecipazione del Comune di Vicenza.

Per quanto riguarda il pattinodromo comunale sito in viale Ferrarin, 67, l’amministrazione intende affidare per tre anni la gestione dei servizi di apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione per un valore stimato di 5 mila euro annui IVA esclusa.

L’avviso con le informazioni e le modalità di presentazione della manifestazione di interesse per la gestione del pattinodromo è pubblicato al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/354238

Il Comune affida inoltre per due anni i servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di 15 palestre del territorio.

I soggetti interessati alla gestione di massimo quattro strutture trovano tutte le informazioni al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/354235

Le manifestazioni di interesse per entrambi gli affidamenti vanno presentate entro il 13 ottobre alle 12.

Vicenza, 22 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa