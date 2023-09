Coldiretti Vicenza: “Una grande opportunità per raccontare uno spaccato della quotidianità del nostro territorio più affascinante” – Melaverde: la montagna vicentina protagonista domenica alle 12

Protagonista la montagna vicentina

domenica 24 settembre, dalle 12 alle 13, a Melaverde, su Canale 5. Una puntata in cui trasparirà tutto l’entusiasmo di chi la montagna la vive e ci lavora, dagli agrituristi ai malgari a quanti, diversamente, cercano di far rivivere esperienze turistiche e sportive indimenticabili, praticamente sempre riuscendoci.

Ivan Andreatta, il casaro di Malga Gasparini, sarà uno dei protagonisti della puntata e racconterà come il padre Daniele gli ha trasmesso la passione e le tecniche per produrre dei grandi formaggi. Ivan comincia a produrre il Morlacco solo quando sente che il profumo del latte comincia a cambiare, dopo che le sue Burline, condotte al pascolo dal fratello Omar, si sono alimentate per almeno due settimane nei prati ricchi di graminacee di tutti i tipi, fiori e leguminose.

“Non chiudiamo mai la nostra malga,

così manteniamo intatto l’ambiente della montagna anche per paesi che sono a valle – dice Ivan – perché il territorio va curato per evitare incendi, alluvioni e frane. Il problema più grave qui nel Grappa è l’acqua. Non ci sono sorgenti. Quando piove dobbiamo preoccuparci di raccogliere l’acqua e per questo si possono usare le due grandi cisterne, risalenti alla Seconda guerra mondiale”.

Il Morlacco, il Bastardo del Grappa ed il Burlino saranno le eccellenze che saranno protagoniste di Melaverde sulla tavola imbandita. Un protagonismo che sarà esaltato dallo straordinario lavoro e dalla passione di alcuni testimonial locali, in particolare

Luca Chenet di ADV Bike,

Federico Dalla Palma con i suoi straordinari video sul Monte Grappa,

Alessandro Olin di Montegrappa Tandem Team con il parapendio

Massimiliano Gnesotto, che proporrà dei percorsi dedicati alle erbe officinali del Grappa, ma anche gli itinerari della Grande Guerra e la storia dei Morlacchi.

A completare il quadro

saranno le aziende agrituristiche, fiore all’occhiello di Coldiretti e Campagna Amica Vicenza. l’Agriturismo Col del Gallo di Solagna, legato alla famiglia Todesco, che dal 1850 vive nella “casara”, che ancora oggi è il cuore pulsante dell’attività e l’Agriturismo Col Beretta, portato avanti dalla tenacia di una giovane donna, Anna, imprenditrice neo insediata, passata dalla sola coltivazione di ortaggi ed erbe officinali alla creazione di un agriturismo di ristorazione vegetariano e da poco con alloggio.

Vicenza, 22 settembre 2023.

Matteo Crestani Giornalista