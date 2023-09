Lo shakedown come una partita a scacchi venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 15 – Il Rally di Bassano e la Regina Marostica

40° ACTRONICS RALLY CITTA’ DI BASSANO

18° BASE RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023

Non ha nulla da farsi perdonare, però Bassano Rally Racing vuole lavare l’onta dell’annullamento in extremis dello shakedown a Primolano l’anno scorso.

Fu durissima arrendersi alla levata di scudi dell’autorità e comunicarlo ai concorrenti.

Quest’anno (scongiuri) nessun problema

per il test pregara del 40° ACTRONICS Rally Città di Bassano, con numeri di gara BRESOLIN AUTORICAMBI.

Appuntamento a Marostica venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 15, omaggio alla splendida cittadina famosa in tutto il mondo per la Partita a Scacchi in piazza che ha appena celebrato il Centenario.

Lo shakedown avrà un percorso di 2,65 km

lungo via Costalunga, da Cumani a Ca’ Battaglini, teatro in passato di una prova speciale autentica. Gli equipaggi potranno effettuare max cinque passaggi ciascuno, verificando l’assetto e l’efficienza di motore e freni, rinnovando l’intesa nell’abitacolo.

Rally di Bassano – La scelta di Marostica apre vieppiù a ventaglio la corsa, che si allarga così sul territorio vicentino con un impatto altamente significativo di promozione turistica e indotto economico.

Le iscrizioni stanno arrivando copiose al comitato organizzatore e l’interesse degli appassionati lievita doppio, con la sfida delle auto moderne che partirà sempre davanti e assegnerà lo scudetto del Campionato Italiano Rally Asfalto, mentre le auto del 18° BASE Rally Storico stavolta saranno la coda della cometa, festeggiando tuttavia per prime sul podio in piazza Libertà sabato 14 ottobre, percorrendo due prove speciali in meno.

Bassano del Grappa, 22 settembre 2023

Fonte Ufficio Stampa Rally Città di Bassano

Foto Lorenzo Martincich – Pro One Media