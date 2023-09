Il vettore statunitense offrirà 10 collegamenti alla settimana tra Venezia e Atlanta – Delta espande il suo network tra Venezia e gli Stati Uniti per l’estate 2024

A seguito del successo dei voli Delta da Venezia per l’estate in corso, il vettore statunitense amplierà il suo servizio tra la città lagunare e gli Stati Uniti. Con l’orario estivo 2024, a partire dal 31 maggio, Delta intensificherà da 7 a 10 i voli settimanali tra Venezia ed Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo, offrendo ai propri passeggeri più di 200 voli in coincidenza in tutti gli Stati Uniti e oltre. Riprenderà inoltre, il collegamento giornaliero da Venezia su New York, che opererà dall’11 marzo 2024.

“Delta serve da molti anni il mercato di Venezia,

e a fronte di una forte domanda di viaggi da parte dei nostri passeggeri siamo entusiasti di annunciare che offriremo più posti e più voli tra Venezia e gli Stati Uniti la prossima estate” ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Venezia è una destinazione chiave sia per il turismo che per gli affari, mentre Atlanta è l’aeroporto più trafficato al mondo e rappresenta la porta d’ingresso per le Americhe. Creare legami ancora più solidi tra queste due città porterà ad ulteriori opportunità di crescita, sia nel settore del business che in quello del turismo”.

Delta opererà il suo servizio aggiuntivo

da Venezia per Atlanta utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 216 posti, che presenta le classi di servizio Delta One con poltrone-letto completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i passeggeri possono scegliere tra numerose opzioni di cibi e bevande, che includono menù attentamente curati, snack speciali e scelte di birra, vino e liquori di prima qualità. A bordo i passeggeri usufruiscono di un’ampia scelta di opzioni di intrattenimento, e possono rimanere connessi con il wi-fi a pagamento, o utilizzare la messagistica gratuita.

“L’incremento di frequenze

sulla destinazione di Atlanta da parte di Delta Air Lines è un’ulteriore risposta ai flussi crescenti tra Venezia e il Nord America, che intercetta anche l’esigenza di una maggior capillarità verso le destinazioni interne” commenta Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Nei primi otto mesi del 2023, sono stati quasi 600mila i passeggeri che complessivamente hanno viaggiato tra Venezia e gli Stati Uniti, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2019”.

I voli Delta per l’estate 2024 da Venezia* saranno operati in cooperazione con i partner europei del vettore, Air France, KLM e Virgin Atlantic come segue:

Venezia, 22 settembre 2023

Venezia – Atlanta

Numero del volo Partenza Arrivo Frequenza DL 139 Venezia – 10.15 Atlanta – 15.20 3 voli a settimana (nuovo) DL 138 Atlanta – 16.25 Venezia – 08.00 (+1 giorno) 3 voli a settimana (nuovo) DL 193 Venezia – 11.25 Atlanta – 16.15 giornaliero DL 192 Atlanta – 20.00 Venezia – 11.25 (+1 giorno) giornaliero

Venezia – New York JFK

Numero del volo Partenza Arrivo Frequenza DL 289 Venezia – 13.35 New York JFK – 17.10 giornaliero DL 288 New York JFK – 18.40 Venezia – 09.15 (+1 giorno) giornaliero

*Soggetto a cambiamento

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione dei voli, consultare delta.com.

Delta

Il team Delta, composto da 90.000 professionisti in tutto il mondo, è all’avanguardia nell’offrire un’eccellente customer experience su oltre 4.000 voli giornalieri verso più di 275 destinazioni in sei continenti, contribuendo ad avvicinare luoghi e persone.

Delta, riconosciuta come la compagnia aerea più puntuale del Nord America, si impegna a servire fino a 200 milioni di passeggeri all’anno, con un customer service, sicurezza, innovazione e affidabilità leader del settore. Delta si adopera per garantire viaggi personalizzati, piacevoli e privi di elementi di stress, anche in futuro. La motivazione genuina del personale Delta è quella di far sentire ogni cliente accolto e rispettato, in ogni fase del suo itinerario.

Con sede ad Atlanta,

Delta opera in hub importanti e mercati chiave ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK e La Guardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon e Tokyo.

In qualità di compagnia aerea leader a livello mondiale, la missione di Delta di collegare crea opportunità, promuove la comprensione ed espande gli orizzonti, mettendo in comunicazione le persone e le comunità. Grazie alle partnership innovative e strategiche con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic e WestJet, Delta offre ai passeggeri più scelta e competitività in tutto il mondo.

Quest’estate Delta ha varato il suo più grande operativo transatlantico di sempre, offrendo quasi 620 voli settimanali verso gli Stati Uniti da 32 aeroporti europei.

Per connettersi con Delta, consultare: Delta News Hub, delta.com, oppure @DeltaNewsHub su Twitter e Facebook.com/delta.

ABC PR Consulting Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli

Fonte Monica Fornasiero Gruppo SAVE – SAVE S.p.A.

Servizio Relazioni Esterne – External Relations Office