CSV Vicenza: quattro gli incontri organizzati ogni venerdì

"I venerdì del CSV" – 5a edizione – si continua il dialogo profit-non profit

Da oggi 22 settembre 4 incontri, 4 goal dell’agenda ONU 2030 e tanti ospiti

Inizia ufficialmente la 5a edizione

de “I venerdì del CSV”, proposti e ideati dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza con la collaborazione giornalista Margherita Grotto. Gli incontri itineranti partiranno il 22 settembre da Palazzo Bonin Longare con la consapevolezza che Profit e non profit possono effettivamente dialogare rapportandosi all’Agenda Onu 2030, con strumenti e linguaggi diversi ma condividendo, di fatto, gli stessi obiettivi.

Quattro gli incontri – organizzati ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30 e coordinati dal Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin e dalla giornalista Margherita Grotto – che proseguiranno fino al 13 ottobre per dimostrare che non solo è possibile collaborare ma è condicio sine qua non per riuscire a rispettare questa oramai imminente scadenza.

Il primo obiettivo analizzato

il 22 settembre presso la sede di Confindustria Vicenza avrà come titolo Volontariato e Salute con il Goal 3 “Assicurare la Salute e il benessere per tutti e per tutte le età” ospiti alla tavola rotonda

l’Assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin,

il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai

la Presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia,

la presidente del Csv Gabriella Mezzalira

il direttore del CVS Maria Rita Dal Molin.

Tanti gli ospiti di questo appuntamento, coordinati da Margherita Grotto, il Geriatra Daniele Volpe Direttore di Villa Margherita, la senior advisor di Fondazione Zoè Rita Larocca, Giovanna Grando e Carlo Pipinato del Coordinamento Regionale di associazioni di Parkinson e Costantino Cipolla – professore e autore del libro di Parkinson si vive.

Il 29 settembre si prosegue

con Volontariato e Sostenibilità Goal 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” a Villa Pagiusco, Bressanvido durante il Festival dell’Agricoltura.

I saluti istituzionali saranno affidati a

Luca Franzè, Sindaco del Comune di Bressanvido,

Cristina Zen, VicePresidente Coldiretti Vicenza

Maria Grazia Bettale, Vice Presidente del CSV di Vicenza.

Gli ospiti che approfondiranno la tematica saranno Aldo Rozzi Marin e Anna Turcato rispettivamente presidente e coordinatrice generale Veneti nel Mondo, Filippo Mazzucato responsabile della Fattoria sociale La Costa di Sarcedo, Giacomo Crotta Presidente Slow Food Vicenza e Francesco Scabbio Socio fondatore Bamburger.

Volontariato e inclusione

sarà il tema del 6 ottobre presso l’Elevator Innovation Hub di Vicenza, Goal 8, “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”. Aprirà l’incontro

Isabella Sala, Vice Sindaca del Comune di Vicenza insieme a Piera Campana,

Sindaco del Comune di Breganze Alberto Maistrello, Consigliere CSV di Vicenza

Matteo Pozzi, Ceo and cofounder Elevator Innovation Hub

che aprirà alla tematica tecnica con Bernd Faas di Eurocultura, Giacomo Leoni dell’Associazione I Can, Massimo Simonato Presidente Associazione Breganze Solidale.

Ultimo appuntamento,

a chiusura di tutto il programma di eventi delle Giornate della Solidarietà oltre che dei Venerdì del CSV, il 13 ottobre con Volontariato e Innovazione presso Bisson auto a Vancimuglio, Goal 9 “Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”.

Manuela Lanzarin Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione del Veneto

Vittorino Bisson Presidente e AD di Bisson Auto spa,

Andrea Turetta Sindaco del Comune di Grumolo delle Abbadesse

Gabriella Mezzalira Presidente CSV Vicenza

introdurranno il tema per gli Ivano Varo Presidente Avmad Vicenza, Giuseppe Castaman Presidente ViAcqua e Luca Bassanese Cantautore.

Tutto il programma sul sito www.csv-vicenza.org

