L’Ulss 8 ha premiato le tante iniziative per promuovere la pratica sportiva ad ogni età – Caldogno inserito tra i Comuni Attivi della Regione Veneto

Il Comune di Caldogno

è stato inserito tra i Comuni Attivi della Regione Veneto. L’attestato di adesione è stato ufficialmente conferito dall’Ulss 8 al Comune calidonense, rappresentato dal sindaco Nicola Ferronato e dalla referente comunale del programma “Comuni Attivi” Barbara Motterle. A consegnare il riconoscimento per conto dell’azienda sanitaria sono stati il direttore di dipartimento Maria Teresa Padovan, la referente della promozione alla salute Erica Barbieri e la referente aziendale del programma “Comunità Attive” Ilaria Sbicego.

L’attestato certifica la validità

delle tante iniziative e programmi attivati dal Comune di Caldogno negli scorsi anni per promuovere ed incentivare l’attività fisica ad ogni età:

dal Piedibus per l’accompagnamento a scuola

al ciclo di lezioni gratuite Ginnastica in Villa,

passando per i corsi di nuoto in piscina

il progetto “Lo sport vince sempre”, che in convenzione con tante società del territorio consente agli studenti dell’Istituto Comprensivo di frequentare gratuitamente per il primo anno di attività la pratica di una disciplina sportiva.

Incentivi economici alle famiglie per l’attività sportiva dei figli sono garantiti anche attraverso i bandi “Obiettivo Famiglia” e “Bonus Sport”.

Tra le motivazioni del conferimento,

è stato citato anche il piano di opere pubbliche che ha visto la notevole implementazione dei percorsi ciclopedonali. Oltre che l’installazione nelle aree verdi pubbliche di attrezzature per le attività fisiche.

«Avere portato il Comune di Caldogno ad essere un Comune Attivo per me è un risultato molto importante, che ritenevo doveroso perseguire come sindaco ma anche come medico – sottolinea il sindaco Nicola Ferronato -.

Sono convinto infatti che lo sport rappresenti la miglior “medicina” preventiva. Non solo per il benessere fisico e mentale delle persone, ma anche per instaurare relazioni sociali sane e positive».

Caldogno – 22 settembre 2023

Francesco Guiotto – Ufficio Stampa Comune di Caldogno