Biblioteca di Thiene: Gigi libera nos! Walkabout su Luigi Meneghello

In occasione della manifestazione regionale “Il Veneto legge” la Biblioteca di Thiene (VI) celebra i 60 anni dalla pubblicazione di Libera nos a Malo, l’opera più famosa di Luigi Meneghello, ospitando un reading/spettacolo teatrale, con accompagnamento musicale, che si terrà mercoledì 27 settembre, alle ore 20.45 nella sala al terzo piano della Biblioteca Civica di Thiene, dal titolo Gigi libera nos! Walkabout su Luigi Meneghello, scritto e narrato da Enrico Zarpellon, con letture di Marta Gamba e musiche a cura di Francesco Maroso.

Il viaggio nell’opera di Meneghello passerà soprattutto dalle pagine del suo capolavoro d’esordio Libera nos a Malo, diamante della letteratura italiana da riscoprire.

Il primo romanzo di Meneghello ci restituisce la sua scrittura lieve e profondissima, acuta e ironica. Una scrittura etica, semplice e chiara, e al tempo stesso elegantissima. Pagine magistrali capaci di far ridere e commuovere, in una lingua che detta ad alta voce esprime tutta la sua forza e la sua luce.

Walkabout, perdersi e trovarsi nei libri, è un modo nuovo di raccontare le grandi storie: la lettura diviene esperienza sensoriale e pratica condivisa; riscopriamo pagine, frammenti, poesie, racconti, e li leggiamo aiutati dalla musica adatta ad accompagnarli. Si chiama Walkabout seguendo l’ispirazione di una leggenda aborigena, secondo cui gli antenati hanno creato ogni cosa cantandone il nome, in un dedalo di sentieri invisibili, mettendosi in cammino per seguire le vie sorprendenti tracciate da questi racconti.

Ingresso libero

Thiene, 22 settembre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa