Vicenza, Cities2030: il 25 settembre conferenza sullo spreco alimentare

Con l’assessore all’ambiente Baldinato alle 16 alla Biblioteca “La Vigna”, seguirà martedì 26 settembre un incontro di approfondimento sul progetto Cities 2030

Entra nel suo ultimo anno di attività il progetto europeo Cities2030-Co-creare sistemi alimentari resilienti e sostenibili verso Food2030, finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione Europea, che vede tra i partner il Comune di Vicenza e la Biblioteca Internazionale “La Vigna”.

Tra i prossimi eventi in programma c’è la conferenza dal titolo “Il progetto Cities2030 e le best practice del territorio: lotta allo spreco alimentare”, organizzata lunedì 25 settembre alle 16 a La Biblioteca internazionale “La Vigna”, nell’ambito del Festival dell’Agricoltura di Bressanvido 2023. Seguirà martedì 26 settembre un incontro di approfondimento sul progetto Cities2030, alle 20.30 nella villa Pagiusco di Bressanvido, per condividere quanto realizzato finora e ragionare sulle potenzialità di crescita per il territorio.

L’assessore all’ambiente, Sara Baldinato

«Le iniziative che permettono di parlare di cibo, di spreco alimentare, di sviluppo di sistemi alimentari urbani più sani e sostenibili sono necessarie per avviare un dialogo rivolto non solo ai cittadini e ai consumatori, ma a tutti gli attori pubblici e privati che compongono la realtà sociale. oltre a quella produttiva ed imprenditoriale della città e più in generale della provincia – sottolinea Sara Baldinato, assessore all’ambiente del Comune di Vicenza -. La città di Vicenza sta disegnando un suo percorso di consapevolezza, conoscenza e progettazione. Ed è pronta ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle politiche del cibo, in un’ottica di promozione della salute. Ma anche di tutela delle risorse e di una sostenibilità attenta alle persone, all’ambiente e all’economia. Tra tutela della cultura e delle tradizioni locali e capacità di innovazione e sperimentazione».

Gli interventi

Alla conferenza di lunedì 25 settembre interverranno l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, Luca Zanon, autore del libro “Basta sprechi” e Christian Sassaro, presidente dell’associazione “Da Spreco a Risorsa”. Interverranno per raccontare le iniziative in essere e sensibilizzare sull’importanza del cibo. Cibo, quale strumento di promozione del benessere socio-economico.

Martedì 26 settembre sarà una occasione per comprendere meglio le necessità e le potenzialità della realtà locale. Ma anche conoscere le iniziative che i 15 laboratori urbani a livello europeo hanno deciso di avviare per sperimentare ed innovare in materia di cibo, città e sostenibilità. Sarà presente l’assessore Baldinato.

Per maggiori informazioni:

https://www.lavigna.it/it/lavigna/attivita/appuntamenti/quanto-spreco-festival-dellagricoltura-2023

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/politichecomunitarie.php/progetti_europei/cities2030

https://cities2030.eu/

Vicenza, 21 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa