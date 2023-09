Il pilota di Due Carrare brilla tra le porte di casa, vincendo gruppo e classe, fino a sfiorare una top ten assoluta sfuggita per un soffio – Un Trolio d’autore al Colli Euganei

Come ormai da tradizione

l’arrivo dello Slalom dei Colli Euganei, Città di Este, coincide con l’apparizione di Rally Team tra le porte, scendendo in campo con alcuni dei propri portacolori che abitualmente sono impegnati in altre discipline.

Anche l’edizione 2023, andata in scena tra Sabato e Domenica scorsi, ha mantenuto intatto il connubio con la scuderia di Rosà che si è presentata ai nastri di partenza con due punte.

L’evento, valevole per il Campionato Italiano Slalom e per il Trofeo Veneto Trentino +, ha visto emergere un Enrico Trolio che, alla guida della sua Peugeot 106, ha fatto la voce grossa.

Il pilota di Due Carrare ha centrato il successo in gruppo E1 Italia ed in classe E11600, mancando di poco l’entrata tra i migliori dieci della classifica finale assoluta.

“Dopo cinque anni siamo tornati ad Este” –

racconta Trolio – “ed è stato bello esserci perchè, pur non essendo questa la nostra disciplina abituale, tornare a correre a casa propria ha sempre un sapore speciale. Pur sapendo che la nostra vettura non era adatta per questa tipologia di competizioni abbiamo deciso di provarci comunque.

Credevamo di incontrare dei problemi ed invece, già dalla manche di ricognizione, abbiamo capito che potevamo fare bene. In gara 1 abbiamo abbattuto un birillo, finendo indietro in classifica, quindi abbiamo deciso di essere meno aggressivi sulle altre due. Percorso netto con vittoria di gruppo e di classe.

Abbiamo anche portato a casa un ottimo dodicesimo assoluto, avendo davanti soltanto prototipi. Ora torniamo a concentrarci sulla velocità in salita perchè a Cividale ci giocheremo punti importanti per la stagione. Grazie alla scuderia Rally Team ed a tutti i nostri partners.”

A fargli compagnia, sempre al volante di una Peugeot 106 Rallye ma in versione gruppo A, è stato Marco Fanton, alla guida dell’esemplare curato da Galiazzo, che ha concluso con un quinto posto nella generale di gruppo ed in A1600, frutto di qualche abbattimento di troppo.

“Esserci ad Este è sempre divertente” –

racconta Fanton – “anche se è abbastanza innaturale per chi, come me, corre nei rally. È andato tutto bene, a parte i tanti birilli abbattuti che ci hanno fatto scendere di classifica, ed abbiamo vissuto due bei giorni dove ci siamo divertiti molto. Grazie al team Galiazzo ed alla scuderia Rally Team per essere sempre al nostro fianco.”

Rosà (VI), 20 Settembre 2023

Immagine di Enrico Trolio, in azione (immagine a cura di Manuel Marino).

