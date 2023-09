Thiene: 23 settembre “Parole di Pace” attività per ragazzi e adulti

In occasione della Giornata Internazionale della Pace che si celebra oggi 21 settembre, la Biblioteca di Thiene in collaborazione con Sentieri di Pace propone sabato 23 settembre 2023 l’evento “Parole di Pace” , un pomeriggio di attività per ragazzi e adulti.

Spiega l’Assessora alla Cultura e alla Biblioteca, Ludovica Sartore: “La diffusione di una cultura di Pace è impegno fondamentale per un’Amministrazione Comunale e numerose sono le occasioni che si presentano e che sono idonee a promuovere nella Cittadinanza una sensibilità e un habitus mentale in tal senso. La Biblioteca Civica ha colto l’opportunità della ricorrenza della Giornata Internazionale della Pace per organizzare un interessante pomeriggio rivolto a grandi e piccini e mirato a questo specifico obiettivo di educazione civile e umana. La biblioteca è luogo di cultura, di crescita, di relazione ed è quindi un luogo privilegiato per conoscersi e veicolare con creatività sinergie di dialogo e di pace, senza le quali non è possibile costruire una società autenticamente libera e rispettosa di tutti”.

Il programma

Si comincia alle ore 15.30 quando in Sala Ragazzi verrà proposta una lettura animata con laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni dal titolo Semi di…Pace. La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria al n. tel. 0445-804.727.

Si prosegue, quindi, alle ore 17.00 con Tracce di Pace a Thiene, proposta rivolta agli adulti di una camminata, con letture itineranti, per le vie della città, lungo un percorso che racchiude luoghi che sono o sono stati luoghi di pace.

Anche in questo caso la partecipazione è libera ed è consigliata la prenotazione telefonando in Biblioteca al seguente numero 0445- 804.720.

La Rete delle Biblioteche Vicentine, prima in Italia e di cui anche Thiene fa parte, ha aderito con Decreto del Presidente della Provincia al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, sottoscrivendo così un comune impegno nella promozione di una cultura della Pace e dei Diritti Umani e per la valorizzazione delle Biblioteche di pubblica lettura quali effettivi “Presidi di Pace”.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

Thiene, 21 settembre 2023