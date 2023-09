Primo derby stagionale per la Migross Asiago

Weekend di derby per la Migross Asiago che si appresta ad affrontare Val Pusteria e Bolzano nel giro di 48h.

Il primo appuntamento è domani sera a Brunico dove gli Stellati se la vedranno con i padroni di casa, che sembrano essere in gran forma, si tornerà all’Odegar, face-off alle 17:30 di domenica 24 settembre, per il Grande Classico contro il Bolzano.

Match: HC Pustertal vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Intercable Arena – Brunico, Ven 22 settembre 19:45

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

Da Asiago:

l’inizio di campionato per la formazione di Barrasso non è stato dei più facili: sono arrivate due sconfitte consecutive, ma soprattutto i Giallorossi hanno dimostrato grande difficoltà a concretizzare le occasioni create. L’Asiago sembra aver ancora bisogno di accumulare minuti di gioco per ritrovare il ritmo partita.

La situazione degli infortuni non aiuta, sono, infatti, confermate le assenze di Magnabosco, Castlunger e Warner, mentre dovrebbe fare il suo esordio Stevan, fin qui tenuto a riposo per un risentimento muscolare.

Da Brunico:

la società della Val Pusteria, dopo i risultati al di sotto delle aspettative dello scorso anno, ha operato un mercato estivo di grande spessore. Sono stati inseriti diversi giocatori stranieri di grande qualità ed esperienza. La punta di diamante è certamente il canadese Jason Akeson, che nella sua, ormai, lunga carriera ha accumulato presenze nei campionati più prestigiosi come l’NHL, la KHL ma, soprattutto, ha messo in fila una serie di stagioni molto positive nella DEL, di cui è stato anche Top Scorer.

Grandi aspettative sono riposte anche su Rick Schofield, canadese di 36 anni, vecchia conoscenza della ICEHL dove ha giocato diverse stagioni, sempre ricche di punti, con Bolzano, Villach, Salisburgo e Linz. I Lupi si presentano a questo appuntamento da imbattuti, grazie alle due vittorie ottenute contro Innsbruck e Pioneers.

Il derby è sempre una partita speciale, dove l’aspetto emotivo ha una grande importanza. Entrambe le formazioni sono mosse da grandi motivazioni, i Leoni hanno bisogno di togliere lo 0 dalle proprie statistiche, mentre il Brunico non vuole certo fermare l’inerzia positiva di questo inizio di stagione.

Classifica ICEHL:

1 EC iDM Wärmepumpen

2 Hydro Fehervar AV

3 EC Red Bull Salzburg

4 HC Pustertal Wölfe

5 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

6 HK SZ Olimpija

7 BEMER Pioneers Vorarlberg

8 spusu Vienna Capitals

9 Steinbach Black Wings Linz

10 Moser Medical Graz99ers

11 EC-KAC

12 Migross Supermercati Asiago Hockey

13 HCB Südtirol Alperia

Fonte (www.asiagohockey.it) e foto di Serena Fantini