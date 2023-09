Omar Modolo si prepara per la gara di Maggiora

Dopo le trasferte in ambito europeo all’estero, per il pilota trevigiano alla guida del Kart Cross Casmat arriva l’ora dell’appuntamento con l’unica gara della Serie continentale in territorio italiano – Omar Modolo

Prosegue l’esperienza ad alto livello

nel Campionato Europeo Autocross per Omar Modolo che si prepara ad affrontare la gara in programma nel circuito di Maggiora in provincia di Novara, al volante del Kart Cross Casmat.

Quella che si disputerà dal 22 al 24 settembre prossimi è da considerarsi a tutti gli effetti come gara di casa per il pilota trevigiano, essendo l’unica valevole per l’European Autocross Championship a corrersi in Italia e sarà il penultimo dei dieci round della Serie che si chiuderà due settimane più tardi in Spagna.

Dopo averci corso nel 2019, il portacolori della Scuderia Rally Team supportato da Luciano Visintin, torna a solcare lo sterrato della pista piemontese consapevole di trovarsi una volta di più a confrontarsi con quella che dal sito ufficiale della manifestazione, viene annunciata come una “parata di campioni”.

Ben trentasei sono infatti gli iscritti alla gara di Cross Car tra i quali figurano due recenti campioni italiani oltre agli stranieri che stanno combattendo per il titolo continentale.

“Mi sento pronto per questa sfida –

acconta Modolo – e ancor più motivato dal fatto di correre in Italia dove il tifo non mancherà di certo. Ritroverò piloti di alto livello con i quali ho già duellato nelle precedenti due gare europee e cercherò di dare il massimo grazie anche a questi stimoli. Nel frattempo abbiamo apportato delle modifiche all’assetto del mezzo facendo tesoro dei dati e delle informazioni raccolte nelle gare dei mesi scorsi.

Sarà fondamentale durante la bagarre delle qualifiche e delle manches di gara, riuscire ad evitare quei contatti con altri piloti, che possano far perdere posizioni preziose e difficilmente recuperabili: io ce la metterò tutta anche per onorare al meglio i miei sostenitori”.

Motta di Livenza (TV), 20 settembre 2023

Ufficio Stampa Luciano Visintin

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da MKFoto.cz