Montorso Vicentino: Voci, Pietre, Ombre… Festival del paranormale in villa

Sabato 23 settembre a Montorso Vicentino (VI) l’appuntamento più mistico di fine estate con Voci, Pietre, Ombre… il “festivaldelparanormaleinvilla” unica data in Italia.

Evento organizzato dalla Pro Loco e Comune di Montorso Vicentino. Ad ospitare il Festival sarà Villa Da Porto Barbaran, chiamata anche “Villa degli enigmi”. Una delle più grandi Ville Venete costruite dalla famiglia Da Porto che nasconde tutt’oggi dei misteri ancora da svelare. Misteri come il crollo di un’intera ala, incendi misteriosi, la leggenda del fantasma di Luigi Da Porto e l’architetto del quale non si trovano tracce.

Una serata tutta da scoprire, in questa edizione invitiamo tutti coloro che vogliono approfondire l’analisi e salvare anche la bellezza dell’espressione artistica che esprime ciò che non sappiamo, ma… forse percepiamo.

Serata con ospiti d’eccezione legati al mondo del Mistero e del Paranormale

Apertura del Festival ore 16.00: ingresso gratuito a tutti gli eventi eccetto la visita guidata. Ospite Matteo Pagliarusco attore e regista, che anche quest’anno ha partecipato al festival del Cinema di Venezia con un suo cortometraggio. Per questo Festival ha creato un laboratorio per ragazzi dai 5 anni in su con giochi e balli dedicati al fantasma che si aggira in Villa da Porto Barbaran.

16.30 laboratori e giochi per bambini con Matteo e Federica (Vela Viola Edizioni)

20.30 ci sarà un vero proprio talk show “L’ombra Inquieta di Shakespeare” condotto dalla speaker radiofonica Franca Grimaldi con Gianni Bari e la sensitiva Rina Casarotto. Con la presenza anche dello storico Candido Lucato e la fotografa che ha immortalato con i suoi scatti il fantasma, Mirella Pieropan! Musiche originali di Luca Nardon.

Alle 23 visita guidata notturna “da brividi” ai sotterranei della villa.

Quota di iscrizione € 5,00

Vi aspettiamo numerosi per una serata UNICA e SENSAZIONALE!!!

Fonte: Marco Marcheluzzo