Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 22 a domenica 1 ottobre 2023

Eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 22 settembre a domenica 1 ottobre 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 22 SETTEMBRE

ore 18.30 – AbilitanteSocialFest: LA RIVOLUZIONE EQUA. L’IMPATTO SUI PRODUTTORI DI COMES al Parco di via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto MALATEMPORA al Parco di via Volta

• ore 21.00 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle al Parco Marinai d’Italia

SABATO 23 SETTEMBRE

• ore 15.30 – Laboratorio artistico GERMOGLI DI FANTASIA in Biblioteca Civica

• ore 20.30 – 100° Anniversario di fondazione della SEZIONE STORICA 1923 A.N.C.: Concerto al Teatro San Pietro

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: CONCERTO MI RITORNI IN MENTE: Tributo a Battisti al Parco di via Volta

DOMENICA 24 SETTEMBRE

LUNEDì 25 SETTEMBRE

• ore 20.30 – Incontro NOI E… IL LINGUAGGIO in Biblioteca Civica

MARTEDì 26 SETTEMBRE

• ore 18.30 – Commissione Consiliare Ambiente e Territorio in Sala Consiliare del Municipio

MERCOLEDì 27 SETTEMBRE

• ore 20.45 – Lezione-concerto IL SOFFIO DIVINO al Duomo di S.Maria e S.Vitale

GIOVEDì 28 SETTEMBRE

• ore 19.00 – Street food AGORÀ, LA GRECIA IN PIAZZA in Piazza Fraccon

VENERDì 29 SETTEMBRE

• ore 15.00 – MONTECCHIO MAGGIORE LEGGE: mercatino libri usati e letture animate al giardino della Biblioteca

• ore 16.00 – AbilitanteSocialFest: ZUGA’TOLANDO al Parco di via Volta

• ore 19.00 – Street food AGORÀ, LA GRECIA IN PIAZZA in Piazza Fraccon

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: AQUATONIKA in concerto al Parco di via Volta

SABATO 30 SETTEMBRE

• ore 12.00 – Street food AGORÀ, LA GRECIA IN PIAZZA in Piazza Fraccon

• ore 15.30 – Incontri tra Natura e Storia: BIOBLITZ con partenza dal Museo Zannato

• ore 21.00 – ETHEREAL LUS in concerto al Cinema Teatro San Pietro

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: FRED E I COCCHI DI MAMMA in concerto al Parco di via Volta

DOMENICA 1 OTTOBRE

• ore 8.30 – MERCATINO DEL BRICOLAGE E DEL TEMPO LIBERO in Piazza S. Paolo

• ore 12.00 – Street food AGORÀ, LA GRECIA IN PIAZZA in Piazza Fraccon

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi :

Sabato: 15:00-18:30 – Domenica: 9:30-12:30 / 15:00-18:30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara , Zannato & Friends e Zannato & AI



➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Orari e costi:

Domeniche: 15:00-18:30

3,00 €: biglietto intero

2,00 €: biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni)

Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili

➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi :

Lun, mer, ven, dom: 9:00-12:00.

Ingresso libero.

Dal 18 giugno al 29 ottobre ospita l’esposizione temporanea Le Vie dell’Aria, uomini e ali nel primo Novecento

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (Vi)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

0444 705768

Precedente periodo