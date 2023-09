Lavori di riasfaltatura di alcune strade di Montorso Vicentino

Sette strade interessate da riasfaltature

Sette strade oggetto di lavori di riasfaltatura per migliorare la viabilità e renderla più sicura. Gli interventi, sostenuti da uno stanziamento comunale di 160.000 euro, sono iniziati nei primi giorni di settembre e sono stati ultimati prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Interessati le vie Tadiotti, Marconi, Valverde, Valdame Alte, Pasubio e tratti di via Zanella e via 4 Novembre (davanti alle scuole medie).

“Abbiamo individuato le strade che necessitavano con maggiore urgenza della riasfaltatura, in modo da eliminare buche o avvallamenti pericolosi – spiega il sindaco, Diego Zaffari –. Abbiamo fatto in modo di concludere i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico per limitare al massimo i disagi agli spostamenti in paese. La ditta incaricata ha già iniziato a realizzare la segnaletica orizzontale, che sarà ultimata entro il mese di ottobre”.

Fonte: Comune di Montorso Vicentino (VI) – Ufficio Stampa

Montorso Vicentino (VI), 21 settembre 2023

Profilo Storico di Montorso Vicentino

Anticamente chiamato “Montursium” o “Montursio”: il toponimo deriverebbe o da “monte” e dal nome proprio romano “Ursius” o “Ursus” oppure dal nome del nobile Orso.