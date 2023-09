Ipab Chiampo: una classe in più al nido della scuola materna “G. Zanella”

Nuovi spazi per rispondere al continuo aumento delle domande di iscrizione alla scuola materna “G. Zanella”

Nel giro di cinque anni il nido della scuola materna “G. Zanella” dell’Ipab S. Antonio Chiampo e Alta Valle è raddoppiato, passando da 24 a 48 posti. La novità dell’inizio di questo nuovo anno scolastico sono gli 8 posti in più per bambini dagli uno ai tre anni, ricavati grazie all’esecuzione di alcuni lavori interni sostenuti, in collaborazione con il Comune di Chiampo, da un investimento di circa 50.000 euro.

I lavori, eseguiti durante i mesi di chiusura estivi per non comportare disagi al regolare svolgimento delle attività educative, hanno riguardato il rifacimento dei vecchi bagni, l’allestimento di una nuova aula con le idonee attrezzature, la creazione di un nuovo accesso pedonale. Con l’occasione sono state eseguite anche una serie di tinteggiature e manutenzioni varie negli spazi interni ed esterni.

“Grazie a questi interventi – spiega il presidente dell’Ipab, Alessandro Tonin – siamo riusciti a soddisfare metà delle richieste di famiglie in lista di attesa, che erano appunto 16. Per garantire un corretto accompagnamento educativo dei nuovi iscritti, abbiamo già assunto un’educatrice in più”.

L’avvio della nuova classe è stato autorizzato dal Comune di Chiampo, dopo l’ispezione dell’Ulss 8 Berica su delega dell’Azienda Zero della Regione del Veneto.

“La lunga lista di attesa ci testimonia che il servizio della nostra scuola è molto apprezzato dalle famiglie del territorio – commenta la componente del CdA dell’Ipab, con delega alla scuola, Laura Rossetto –. Ci siamo quindi impegnati per soddisfare il maggior numero di richieste e il risultato è per noi molto soddisfacente”.

Chiampo (VI), 21 settembre 2023

Fonte: Hassel Omnichannel – Ufficio Stampa