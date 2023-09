La truppa di Tiago Sousa debutterà nella gara di andata della prima competizione che la stagione mette in palio – Hockey Trissino: inizia la Supercoppa Italiana

Avversari i giallorossi di Gigio Bresciani, da sempre avversario ostico, come nell’ultima finale di Coppa Italia. L’andata sabato sera alle 21.00 a Lodi, il ritorno domenica 01 ottobre alle 18.00 al Pala Dante

Si ricomincia, ed era ora.

Dopo un’estate che ha portato tanti cambiamenti nel roster dell’Hockey Trissino, e pure nella sua gestione tecnica, finalmente si inizia con le partite che contano, e come tradizione vuole il primo trofeo in palio sarà la Supercoppa Italiana, competizione di cui il Trissino è detentore dopo la vittoria dell’anno scorso contro il Sarzana.

La partita di andata si giocherà sabato sera 23 Settembre alle 21.00 al Pala Castellotti di Lodi.

Il ritorno sarà in programma per domenica 01 ottobre alle 18.00 al Pala Dante.

TRISSINO –

E’ un Trissino profondamente rinnovato quello che si presenta al primo appuntamento ufficiale della stagione, reduce dal secondo posto al Torneio Guerra di Turquel e dalla vittoria del V Memorial Stefani al Pala Dante. Partiti coach Bertolucci, Ipinazar, Galbas e Bovo, la squadra è stata affidata alla conduzione tecnica di Tiago Sousa, e assieme a lui sono arrivati l’ex capitano dell’FC Porto Campione d’Europa in carica, l’argentino Reinaldo Garcia, il portiere della Nazionale Azzurra Bruno Sgaria, e dal vivaio i due gioiellini Giulio e Gioele Piccoli. Confermatissimi ovviamente i componenti del gruppo base della squadra, da Zampoli a Malagoli, da Cocco a Gavioli, da Schiavo e bomber Mendez a capitan Joao Pinto.

LODI –

Il Lodi è forse la squadra che ha cambiato meno nell’ultimo mercato estivo, ripartendo dalla base della formazione che tanto bene ha fatto l’anno scorso sotto la guida sapiente di Gigio Bresciani. Confermati i due portieri Grimalt e Porchera, gli italianissimi Faccin (ex di turno), Giovannetti, Antonioni, Fantozzi e Bozzetto, più l’argentino Najera e il portoghese Fernandes. Unico nuovo innesto, molto importante per il peso offensivo che garantisce, è Davide Nadini che arriva dal Valdagno.

REGOLAMENTO –

La Supercoppa Italiana si assegna al termine di una partita di andata (in casa della vincente della Coppa Italia, in questo caso la Seconda Classificata) e di una partita di ritorno (in casa della vincente del Campionato) alla squadra che avrà ottenuto almeno una vittoria e un pareggio. In caso di una vittoria per parte, la Supercoppa Italiana andrà alla squadra con la migliore differenza reti nei due incontri. Nel caso in cui, al termine dei tempi regolamentari della partita di ritorno persistesse la parità, si procederà con la disputa di tempi supplementari ed eventuali rigori come previsto dall’art. 3 delle regole del gioco.

PRECEDENTI –

Tutti a favore dell’Hockey Trissino i precedenti nella passata stagione, coi blucelesti autentica “bestia nera”, sportivamente parlando, dei giallorossi. Due vittorie trissinesi in campionato (6-2 al Pala Dante e 8-0 al Pala Castellotti). Una nella finalissima di Coppa Italia (3-1 dopo i rigori al Pala Dante).

TRASFERTA IN PULLMAN –

La società invita tutti i tifosi a prendere contatto coi referti dell’Armata Trissinese, per prendere parte attiva della trasferta in pullman, ed essere presenti per far sentire il calore del pubblico bluceleste in questo debutto ufficiale della stagione. Forza ragazzi! Forza Hockey Trissino: continuiamo a scrivere insieme la storia!

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA 2023

ANDATA SABATO 23 Settembre 2023

Ore 21.00 AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO (Pala Castellotti di Lodi – Diretta Youtube)

RITORNO DOMENICA 01 Ottobre 2023

Ore 18.00 HOCKEY TRISSINO – AMATORI WASKEN LODI (Pala Dante di Trissino – Diretta Youtube)

ALBO D’ORO: 2005 Follonica; 2006 Follonica; 2007 Bassano; 2008 Follonica; 2009 Bassano; 2010 Valdagno; 2011 Valdagno, 2012 Valdagno, 2013 Viareggio; 2014 Forte dei Marmi; 2015 Breganze; 2016 Lodi; 2017 Forte dei Marmi; 2018 Lodi; 2019 Forte dei Marmi; 2020 non assegnato; 2021 Forte dei Marmi; 2022 Hockey Trissino; 2024

Nicola Ciatti Responsabile Comunicazione Hockey Trissino

ufficio-stampa@hockeytrissino.it