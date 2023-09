Historic Club Schio: LX° Anello del Paradiso “Memorial Gian Luigi Saccardo”

Sabato e domenica 30 settembre e 1 ottobre 2023 l’Historic Club Schio ha organizzato il LX° Anello del Paradiso “Memorial Gian Luigi Saccardo”, raduno riservato a autovetture e motociclette costruite entro il 1945.

per la sua importanza e per la rarità delle vetture che parteciperanno, è anche inserito nel calendario ASI Automotoclub Storico Italiano ed è dedicato allo scledense Gian Luigi Saccardo, antesignano del collezionismo delle auto d’epoca a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, oltre che organizzatore dei primi raduni di automobili d’epoca

Il suo senso dell’estetica lo portava ad apprezzare particolarmente le Bugatti – “Pur Sang bleu France” – tanto che il suo garage era già conosciuto ai tempi in tutta Italia grazie al Registro Italiano Bugatti nato proprio a Schio in quegli anni.

Il programma del raduno avrà avvio sabato 30 settembre con ritrovo e partenza dall’Hotel Villa ai Pini di Malo, per raggiungere Breganze e visitare l’antico Maglio Tamiello.

Le vetture percorreranno un suggestivo percorso immerso nel paesaggio della Pedemontana veneta e colli, per raggiungere la prima villa di Andrea Palladio: Villa Godi Malinverni del Palladio dove nel 1954 furono girate alcune scene del film Senso di Luchino Visconti.

Alle 17,00’ le vetture raggiungeranno Thiene

e, raggiunta piazza Ferrarin saranno presentate al pubblico e quindi esposte fino alle 18,30’, con gli equipaggi abbigliati a tema: un modo di rivivere l’epopea della vita degli anni ruggenti.

La domenica gli equipaggi saranno a Schio come nel raduno del 1963 con la visita alla Fabbrica Saccardo – archeologia industriale – che fu proprio di Gianluigi Saccardo.

Alle 11,15’ le vetture raggiungeranno Piazza Rossi per essere presentate ed esposte al pubblico, seguirà il pranzo con i saluti di commiato dopo due giorni vissuti tra suggestioni, passione e grandi emozioni!!!

L’evento è riservato alle vetture costruite fino al 1945 ed è inserito nel calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano) tra gli eventi dei “Rally delle veterane”.

Immagini della precedente edizione.

Fonte Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio

