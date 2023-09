Martedì 26 settembre ore 21.00 al Teatro Remondini a Bassano del Grappa – Gabriele Vacis: evento che chiude quest’edizione di Operaestate Festival

IL RISVEGLIO DI PRIMAVERA CON I GIOVANI ATTORI DI PEM

Martedì 26 settembre ore 21.00

al Teatro Remondini, Gabriele Vacis porta in scena “Risveglio di Primavera”, una produzione che vede in scena in scena i giovani attori di PEM Potenziali Evocativi Multimediali: Andrea Caiazzo, Lucia Corna, Lucia Raffaella Mariani, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi e Gabriele Valchera.

L’evento, che chiude quest’edizione di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano, è realizzato in collaborazione con Rete Pictor.

Nel Risveglio di primavera i giovani attori di PEM, guidati da Gabriele Vacis, portano in scena l’omonimo testo di Frank Wedekind che racconta con un’intensità ancora oggi in¬tatta la censura e l’oppressione che il mondo degli adulti proietta sugli adolescenti e dove si guarda alle giovani ge-nerazioni come una speranza da salvaguardare e da tratta¬re con rispetto, senza nascondere loro le bellezze della vita, comprese l’affettività e la sessualità.

Risveglio di Primavera

è un’enciclopedia della crescita. È con questo testo che è nata l’adolescenza: prima le età erano tre, prima bambini poi adulti e vecchi. Wedekind ha interrotto un modo comune di pensare, e di vivere anche, e non si è risparmiato: ha spaccato una pietra durissima e ci ha mostrato colori, milioni di sfumature possibile, e fantasmi anche. Perché l’adolescenza è desiderio e curiosità, ma è anche violenza e sporco. A quell’età si scopre il sesso e in tanti casi, la morte. E scopriamo che nei quattordicenni di fine ‘800 si ritrovano gli stessi dolori dei quattordicenni di oggi, e che la società di ieri come quella di oggi è incapace di educare al sentimento.

Potenziali Evocati Multimediali

è una impresa sociale nata a dicembre 2021 da una classe della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino a cui si sono uniti Roberto Tarasco e Gabriele Vacis. PEM si occupa di Spettacolo, Arte, Pedagogia e Cura. Tramite spettacoli, laboratori, seminari e performance, PEM diffonde la formazione teatrale, favorisce l’inclusione sociale, e promuove il teatro oltre lo spettacolo, nella convinzione che le pratiche teatrali non siano soltanto un esercizio finalizzato alla restituzione scenica; possono anzi favorire l’interazione fra individui, poiché si fondano sulla consapevolezza di sé, degli altri, del tempo e dello spazio.

Al cuore di questa tesi vi è la convinzione provata che il teatro sia un’arte che produce la relazione viva tra gli umani, grazie alla prerogativa che gli è propria, richiedere la compresenza fra individui. PEM propone perciò un teatro aperto, la cui estetica è ritenuta fondativa di una esperienza teatrale che stabilisca l’interazione e la relazione; si viene così a creare necessariamente uno spazio accessibile alle persone, partecipativo e inclusivo, che nutre la comunità e la società di cui è parte.

A proposito dello spettacolo

Gabriele Vacis racconta «In Risveglio di primavera ci sono Moritz, Melchior, Wendla, Hänschen, Ilse, Martha, quattordici anni a testa. E intorno a loro c’è una generazione che non sa di essere persa. Come tutte le generazioni di adolescenti. Gli adulti sono muti, non hanno le parole per reggere il cambiamento in arrivo, e quando parlano non sanno cosa dire. I ragazzi sentono il loro corpo cambiare, ma non ci sono maestri che possano insegnare come si fa a sopravvivere.

Così il sesso, lo stupro, l’aborto, l’omosessualità e il suicidio vanno a braccetto con i compiti di matematica, i nastri rosa da passare nelle cami¬cie, i nontiscordardimé da cogliere al fiume. È una “tragedia di ragazzi” e in questa tragedia si riflettono gli spettri di un Novecento che stava arrivando ma anche quelli del nostro millennio, che protrae all’infinito le adolescenze».

Gabriele Vacis / PEM (Potenziali Evocati Multimediali) – Risveglio di Primavera

Martedì 26 settembre h. 21.00 Teatro Remondini, Bassano del Grappa

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Fonte Alessia Zanchetta

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it