Domani alle 17 la semifinale di Supercoppa con Sassari – Famila Wuber Schio verso la Supercoppa Italiana

Sembra ieri

che la squadra si ritrovava al palazzetto per il primo giorno di raduno. Invece è già passato più di un mese, la preseason è completamente alle spalle ed è tempo di affrontare il primo impegno ufficiale della nuova stagione.

Domani alle 17 (diretta in chiaro su LBFTV) le orange scenderanno in campo al PalaCrisafulli di Pordenone per disputare la semifinale di Supercoppa Italiana, il trofeo dominato dal Famila Wuber Schio che ne vanta ben 13 in bacheca di cui 11 negli ultimi 12 anni (solo la Reyer Venezia nel 2020 ha interrotto il monopolio scledense).

Avversaria

il Banco di Sardegna Dinamo Sassari che Costanza Verona presenta così: “Una squadra molto talentuosa che gioca con pochi cambi ma che sa tenere un’alta intensità per tutti i 40 minuti. Dovremo imporre il nostro ritmo e limitare al massimo le loro individualità”.

Anche Sassari non si presenta con il roster al completo così come Schio (Juhász e Parks attese per la prossima settimana all’ombra del Pasubio): manca infatti la funambolica Joens ma il resto della squadra (che ha cambiato tutto il pacchetto straniere) si è già rodato in pre stagione. Raca, Hollingshed e Kacmarczyk le tre straniere supportate dall’esperta Carangelo in cabina di regia e da Togliani, Toffolo e Crudo come italiane.

La seconda semifinale

vedrà impegnate la Virtus Segafredo Bologna del nuovo coach Pierre Vincent e l’Umana Reyer Venezia priva delle sue lunghe titolari Shepard e Kuier che arriveranno prossimamente causa playoff WNBA (così come Rupert per le vù nere). Le vincitrici delle due semifinali si affronteranno sabato 23 settembre alle ore 18 in finale. Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming gratuita sulla nuova piattaforma LBFTV.

Arbitri

Famila Wuber Schio – Banco di Sardegna Dinamo Sassari

Enrico Bartoli

Moreno Almerigogna

Chiara Maschietto

Video intervista a Costanza Verona: https://www.youtube.com/watch?v=s9nK20bS2L4&t=1s

Fonte Famila Wuber Schio