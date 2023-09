Carabinieri di Schio: due persone denunciate in stato di libertà

Due sono le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio (VI):

un 53enne di Torrebelvicino, denunciato per indebito utilizzo di carte di pagamento; un 42enne di Thiene, denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.

I fatti

Nel primo caso le indagini sono state avviate quando, presso la Stazione Carabinieri di Schio, un giovane del luogo ha denunciato lo smarrimento della propria carta di credito.

Dai successivi accertamenti svolti, i Carabinieri appuravano che la carta smarrita era stata utilizzata, prima del blocco, in un esercizio commerciale del centro.

Le immediate indagini condotte dai militari, inoltre, hanno consentito di identificare colui che aveva utilizzato indebitamente la carta.

Ovvero un 53enne di Torrebelvicino che veniva pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per indebito utilizzo di carte di pagamento.

Nel secondo caso,

invece, un 42enne di Thiene, sottoposto a controllo e successiva perquisizione alla ricerca di armi da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, con il supporto dei colleghi di Valdagno, è stato trovato in possesso, all’interno della propria autovettura, di un’ascia tattica in acciaio.

Sulla persona invece il giovane aveva occultato un coltello tattico ed una torcia/storditore elettrico e le armi sono state dunque sequestrate.

Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte https://www.carabinieri.it/