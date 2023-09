Un weekend di conferenze, osservazioni e laboratori per bambini e ragazzi – Caldogno: astronomia in Villa il 22, 23 e 24 settembre

La Pro Loco di Caldogno,

in collaborazione con il Gruppo Astrofili Vicentini e con il patrocinio del Comune, propone da venerdì 22 a domenica 24 settembre un nuovo appuntamento con Astronomia in Villa.

Come nelle scorse edizioni saranno tante le iniziative in programma nel weekend nel complesso palladiano. Primo appuntamento nella serata di venerdì 22: alle 21 nel salone nobile della Villa Daria Guidetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica terrà la conferenza “Sorvegliati speciali: conoscere lo spazio per proteggere il pianeta”.

Sabato e domenica dalle 15 alle 18

sotto i portici delle barchesse sono in programma i laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (confermati anche in caso di maltempo), con giochi, letture animale, esposizione di fotografie e di modellini Lego. I laboratori creativi (per i quali in loco si chiederà un piccolo contributo e una prenotazione di fascia oraria) riguarderanno il sole, le fasi lunari e il sistema solare.

In caso di bel tempo, dalle 15 alle 19 di sabato e domenica sarà possibile per tutti gratuitamente osservare il sole al telescopio, mentre dalle 20 alle 22 di sabato sera lo strumento sarà puntato su luna, Giove e Saturno.

Sabato alle 16 nel salone nobile

si terrà la conferenza “A cosa servono tutti questi telescopi nello spazio?” a cura di Mariasole Maglione di Astrospace, mentre la domenica allo stesso orario il relatore sarà Riccardo Claudi (Inaf) sul tema “Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite”.

Per le tre conferenze, a ingresso gratuito, si richiede la prenotazione del posto su astrofilivicentini.eventbrite.it

Caldogno – 21 settembre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno

Il Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti”

è una Associazione di Promozione Sociale (APS) che fin dalla sua fondazione nel 1986 svolge attività di divulgazione dell’astronomia sia tramite l’osservazione diretta del cielo, sia attraverso l’organizzazione di conferenze pubbliche di carattere astronomico tenute da soci e da studiosi di Università italiane.

L’osservazione del cielo è praticata principalmente con il telescopio dell’osservatorio del gruppo, struttura che rappresenta il fulcro delle nostre attività e che apriamo ai visitatori una volta alla settimana, ogni martedì.

È necessaria la prenotazione gratuita effettuabile su astrofilivicentini.eventbrite.it

Promuoviamo inoltre una consistente attività di divulgazione presso le scuole: moltissime sono le classi di allievi che ci hanno visitato dimostrando curiosità ed interesse.

In queste pagine potrete trovare alcune notizie che ci riguardano, la nostra storia, dove ci riuniamo, lo statuto, i nostri recapiti, le nostre attività, il nostro osservatorio.

Fonte https://www.astrofilivicentini.it/