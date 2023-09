A Thiene torna la Festa delle Associazioni e del Volontariato

Domenica 24 settembre 2023 dalle 10.00 alle 19.00 il Centro Storico di Thiene accoglierà la Festa delle Associazioni e del Volontariato, organizzata dal Comune, Assessorato alle Politiche Sociali e Parità di Genere e alle Associazioni di Volontariato, dalla Consulta delle Associazioni e del Volontariato in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

Commenta l’Assessora Anna Maria Savio:

«È una giornata significativa per le Associazioni di Volontariato perché costituisce da sempre un atteso momento di incontro e di condivisione. Rappresenta un’opportunità per presentare la propria attività, raccogliere adesioni e soprattutto promuovere l’impegno sociale. Oggi constatiamo una generale carenza di volontari, eppure il mondo del volontariato è una risorsa imprescindibile per la nostra società. In particolare l’Amministrazione Comunale trova nelle associazioni realtà sensibili e collaborative e la sinergia avviata è davvero di valore. Colgo l’occasione della Festa per far giungere a tutti il sentito grazie della Città e dell’Amministrazione Comunale ed auguro il successo dell’evento, con l’auspicio possa far nascere in molti il desiderio di donare un po’ del proprio tempo e della propria creatività a favore della comunità».

Saranno le associazioni, dunque, le indiscusse protagoniste della tradizionale manifestazione thienese che vuole accendere i riflettori, almeno una volta all’anno, sul prezioso e insostituibile mondo di quanti offrono tempo ed energie gratuitamente per la collettività.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare nella ZTL e in piazza Chilesotti gli stands delle varie Associazioni di Volontariato, Culturali, Socio Sanitarie e della Terza Età, a cui si affiancheranno quelli dei Vigili del Fuoco Volontari, Protezione Civile e C.R.I. in una vera e propria vetrina finalizzata a far conoscere le molteplici ed importanti attività da loro svolte a favore della collettività, per lo più lontano dagli onori delle cronache.

Anche quest’anno l’evento è abbinato alla “Giornata dell’artista”, promossa da Arthi in piazza G. Chilesotti.

Il Presidente della Consulta Elio Dall’Igna

«Se lo scorso anno – dichiara Elio Dall’Igna, Presidente della Consulta –è stato l’anno della ripartenza questo è l’anno della consapevolezza. Sia la commissione della Consulta delle Associazioni e del Volontariato sia le Associazioni, infatti, hanno dimostrato la voglia di metterci la faccia. La Commissione si è fatta carico dell’organizzazione per la riuscita della Festa e insieme siamo arrivati a prepararla nei minimi dettagli, aiutati in questo dalla disponibilità degli uffici comunali preposti. Non di meno le Associazioni che, con la loro adesione, daranno modo a coloro che raggiungeranno il centro di Thiene domenica di conoscere lo scopo, le caratteristiche e le finalità di ciascuna di esse. Sarà un giorno di Festa e di incontro, allietati dalla presenza anche quest’anno della Giornata dell’Artista in piazza Chilesotti. Invito tutti a prendersi il tempo per scoprire il variegato mondo delle Associazioni e del Volontariato del nostro territorio».

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Thiene, 21 settembre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa