Vicenza, Villa Tacchi: “Photorama” mostra del fotografo Antonio Magazzino

Dal 23 settembre a Villa Tacchi la mostra “Photorama” del fotografo Antonio Magazzino

Fino all’8 ottobre

Dal 23 settembre all’8 ottobre nella sala Stucchi di Villa Tacchi, in viale della Pace 89, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Photorama”. Un allestimento, realizzato e curato dal fotografo vicentino Antonio Magazzino, nel quale le foto, sotto forma di locandine cinematografiche immaginate, prendono vita attraverso titoli e storie di film inventati. I racconti, scritti da vari autori, creano un viaggio inusuale tra storie di vita e fantasia.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 23 settembre alle 16, durante la manifestazione “Associazioni in Festa”. Alle 17 ci sarà il saluto del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto.

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19, e sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Per maggiori informazioni: antoniomagazzino@tin.it

Vicenza, 20 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Antonio Magazzino

Antonio Magazzino nato a Vicenza dove vive, fotografa fin da ragazzino con fotocamere completamente manuali a pellicola. La passione per la fotografia, con le nuove tecnologie digitali, lo porta a sviluppare idee per mostre fotografiche personali a cui si dedica facendo sì che le sue immagini facciano compiere agli spettatori viaggi al di là della semplice foto, curando quindi anche i propri allestimenti perché, per dirla con le sue parole:

“La foto è solo l’inizio di un viaggio, un pretesto per contaminate le arti e far incontrare le persone.”

Fonte dal profilo Linkedin Antonio Magazzino