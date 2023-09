Primo test: 4-0 alle veronesi dell’Arena – Serie B1 femminile, Vicenza Volley sorride

Ottime indicazioni per coach Cavallaro nella prima uscita della rinnovata formazione biancorossa

Inizia con il sorriso il pre-campionato

delle ragazze di Vicenza Volley, in preparazione alla prossima B1 femminile e vittoriose ieri (martedì) nell’allenamento congiunto casalingo contro le pari categoria dell’Arena Volley Team Verona (4-0). Ottime le prime risposte per coach Mariella Cavallaro, con le biancorosse che hanno brillato nella fase break (10 ace e 7 muri), oltre a viaggiare a ottimi livelli in attacco.

Top scorer la schiacciatrice Chiara Boninsegna (19 punti), mentre in doppia cifra sono approdate anche l’altra banda Chiara Costagli (13), l’opposta Lidia Digonzelli (11) e la centrale Martina Pegoraro (12).

“Le sensazioni sono buone –

commenta coach Cavallaro – la squadra al completo ha risposto bene giocando a sprazzi una pallavolo di potenza ma anche molto ordinata. Questo test ha evidenziato anche come abbiamo molto da aggiustare, dalle intese alla correlazione muro-difesa, monitorare gli errori e tanta tecnica su alcuni fondamentali. E’ una squadra tutta nuova, che deve trovare l’equilibrio in certe situazioni, ma è caparbia e lavora molto in palestra, quindi sono fiduciosa”. Quindi aggiunge.

“Le giovanissime classe 2005 e 2006 del nostro vivaio hanno espresso un buon gioco e hanno superato brillantemente il test-B1 rendendoci orgogliosi. C’era tanto entusiasmo nel giocare la prima partita dopo un mese di intenso lavoro fisico e questo ha aiutato, ma siamo tutti consapevoli che se vogliamo continuare a divertirci e divertire la strada è molto lunga.

Le squadre che stiamo incontrando ora saranno diverse in campionato senza la pesantezza della preparazione fisica. Il girone è molto competitivo con squadre che vogliono il salto di categoria e noi dovremmo porci l’obiettivo di migliorare il talento individuale e porlo al servizio della squadra per potersela giocare con tutti”.

Venerdì 22 e sabato 23 settembre il palazzetto dello sport di Vicenza ospiterà un triangolare con Vicenza Volley, Aduna Volley Padova (B1) e le austriache dell’Unionvolleys Bisamberg.

VICENZA VOLLEY-ARENA VOLLEY TEAM VERONA 4-0

(25-22, 25-17, 25-11, 26-24)

VICENZA VOLLEY:

Spinello 1, Costagli 13, Roviaro 8, Digonzelli 11, Boninsegna 19, Pegoraro 12, Formaggio (L), Baue 3, Tasholli 7, Simpsi 6, Andreatta (L). N.e.: Do Carmo.

All.: Cavallaro

ARENA VOLLEY TEAM VERONA:

Cappelli 4, Peloso 4, Covino 9, Riccato 8, Brutti 5, Bissoli 1, Erigozzi (L), Moschini (L), Pluchino 5, Martinato 7, Ofure, Albani. N.e.: Suman.

All.: Bertolini

Nelle foto di Daniele Marangoni, alcuni momenti del test tra Vicenza Volley e Arena Volley Team Verona

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it